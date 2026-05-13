123 personer cyklade runt Krön – så gick det i tipspromenaden

Oscar Anemyr till vänster var en av många vinnare under Krön runt. Foto: Ossian Mathiasson

123 personer cyklade Krön Runt i söndags. Joakim Zeilon vann en cykel sponsrad av Motorsport Vimmerby.

6 hade 12 rätt, 16 hade 11 rätt och 21 hade 10 rätt. Vann gjorde Oscar Anemyr (12), Peter Bengtsson (12) och Gabriella Wall (12). På skiljefrågan vann Niclas Samuelsson (1653). Barn som vann var Hilda Anemyr och Olle Johansson. Många övriga priser lottades ut. Stort tack till alla sponsorer!

64 personer gick tipspromenaden från Motorsport. 5 hade 12 rätt, 9 hade 11 rätt och 17 hade 10 rätt. Vann gjorde Kicki Johnsson (12) Els-Marie Ohlsson (12) och Jörgen Pettersson (12). Lottad vinst gick till Evy Sigvardsson.

På skiljefrågan vann Jeanette Gustavsson (1825). Barn som vann var Hjalmar Fundin och Inez Fundin. Vinsterna finns att hämta på Korpens Kansli eller på nästa promenad. Hör av dig innan besök på kansliet så vi säkert finns på plats 076-040 92 25.

Skiljefrågan: 1628

Rätt rad vuxen: XX2 X1X 2X1 212

Rätt rad barn: 1X1 2X2 1X2 112

Nästa promenad går från Vimmerby Sparbank, Kyrkogårdsgatan.

