HUND BLEV PÅKÖRD OCH DOG – FÖRAREN SMET FRÅN PLATSEN

En hund avled efter att ha blivit påkörd av en bilist som smet från platsen i Målilla i lördags.

Det var vid 12.25-tiden i lördags som en hund sprang ut på vägen på Hultsfredsvägen i Målilla och blev påkörd och avled. Den bilförare som körde på hunden körde sedan vidare utan att stanna, enligt polisanmälan. Det finns i nuläget ingen misstänkt för brottet som rubriceras som en smitning från trafikolycksplats.

– Det betraktas som en trafikolycka och då har man skyldighet att kvarstanna för att lämna sina uppgifter och liknande, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Hundägaren är en kvinna hemmahörande i Vimmerby kommun.