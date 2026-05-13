VIDEO: VARG I CENTRALA GAMLEBY UNDER MORGONEN

Flera har sett en varg i Gamleby under onsdagsmorgonen. Foto: Privat

Flera personer slog larm om en varg i centrala Gamleby under onsdagsmorgonen. Länsstyrelsen Kalmar län har bekräftat observationen, och en av dem som kom allra närmast var Gamlebybon Petter Svensson, som lyckades fånga den på film.

Det var vid 06.20-tiden på onsdagsmorgonen som Petter Svensson skulle åka till jobbet när han plötsligt fick syn på ett djur mitt i centrala Gamleby. Observationen skedde mellan Gamla torget och Folkhögskolan, bara omkring 100–150 meter från hans bostad.

– Första tanken var väl att ”oj, här går det en lös hund”, men jag insåg ganska snabbt att det måste vara en varg, säger Petter Svensson.

Vargen befann sig bara några meter från bilen. Här kan du se en video på vad han fångade med mobilen:

– Jag har aldrig sett en varg innan, kanske i en djurpark någon gång men inte i det vilda. Men man har ju ändå en uppfattning om hur de ser ut.

Synen av vargen mitt inne i samhället gjorde honom förvånad.

– Jag tänkte att ”oj, här ska inte du vara, och om du nu ska vara här så får du lämna mina katter i fred”, säger han och tillägger att katterna mår bra.

Även Johan Wiman har lyckats fånga vargen på film under morgonen:

Länsstyrelsen bekräftar

Fredrik Ustrup på Länsstyrelsen berättar att de har fått in tre observationer mellan 06-08 på onsdagsmorgonen, och att de genom videor kan bekräfta att det är en varg som man har sett i Gamleby.

– Det skapar möjligheter för många att se när det är i bebyggelse och på morgonen. Vår uppgift är att kvalitetssäkra. Nu när det inte är snö ute så kan vi inte kolla på spår, utan det handlar om att kunna bedöma via foto och film.

Behöver allmänheten vara orolig över att vargen rör sig inne i samhället?

– Nej, det behöver de inte. Det är en vandringsvarg som kommer in i bebyggelse emellanåt. Den har inget intresse av att vara där egentligen utan kommer att ta sig ut så fort den kan.

Fredrik Ustrup uppmanar samtidigt allmänheten att hålla avstånd om man skulle stöta på vargen och att inte följa efter den.