Prisbelönt fotograf ställer ut på Näs: ”Hyllning till sista gammelskogarna"

Johan Hammar är biolog i grunden, men har i femton år arbetat helt och fullt som fotograf och filmare med fokus på natur. 2018 fick han utmärkelsen "Årets naturfotograf". Foto: Simon Palerbro

Under flera år har den prisbelönta naturfotografen Johan Hammar studerat och fångat livet i några av Sveriges sista urskogar och gammelskogar. Nu visas en del av hans foton för första gången i en unik utställning på Astrid Lindgrens Näs.

”Skogen bortom träden” är namnet på den utställning av fotografen och filmaren Johan Hammar som under hela säsongen kommer att visas på Astrid Lindgrens Näs. Johan Hammar är i grunden biolog, men bytte bana för femton år sedan och arbetar idag heltid som fotograf och filmare med fokus på natur. 2018 blev han utsedd till årets naturfotograf av Naturvårdsverket för sitt arbete med att skildra sötvattensmiljöer.

– Jag försöker kombinera min kunskap som biolog med berättelser, och fotografier är ett sätt för mig att berätta i stället för att skriva rapporter som jag gjorde på jobbet tidigare. Jag vill vara en liten länk mellan forskningen och människor och försöka förklara forskningen på ett enkelt sätt, säger Johan när Dagens Vimmerby får en kort pratstund med honom om utställningen.

”En hyllning till våra sista gammelskogar”

2016 påbörjade Johan sitt stora fotoprojekt om sötvattensmiljöer. Projektet mynnade ut i flera utställningar, konserter och en bok. För ett par år sedan kände han att det var dags för ett nytt fokusområde, och påbörjade arbetet med att studera och dokumentera det unika livet i Sveriges gammelskogar. Några av bilderna i projektet ställs nu för första gången ut på Astrid Lindgrens Näs.

– Det här är en hyllning till våra sista gammelskogar. Vi har inte så många kvar, och extremt få riktigt gamla skogar kvar i Sverige. Nästan hela vårt skogslandskap täcks av rena produktionsskogar, förklarar Johan.

Med sin utställning hoppas han väcka intresset och samtidigt utbilda sin publik i vikten av att bevara våra gammelskogar.

– Gammelskogarna är otroligt viktiga för väldigt många arter som bara trivs i de här miljöerna. De är också viktiga för klimatet och håller ungefär 80-90 procent mer koldioxid än produktionsskog, så när vi avverkar gammelskog försvinner det i väg men massa kol. Forskare är överens om att en av de bästa åtgärderna vi kan göra för klimatet är att bevara de här gammelskogarna.

Knyter an till Astrid

Bilderna som visas på Näs är hela 3 x 2 meter och har satts upp vid den träpalissad som slingrar sig mellan de olika trädgårdarna på Näs.

I utställningen knyts Johans bilder samman med Astrid Lindgrens böcker.

– Det känns jätteroligt att visa bilderna, och särskilt att de visas utomhus. Just kopplingen till Astrid känns också bra. Hon var ju engagerad i naturvårdsfrågor, inte minst när det gäller ängs- och hagmarker. Hon sa inte så mycket om just skogen, men hennes engagemang och tankar kring skogen lyser ändå igenom. I utställningens bildtexter har vi samlat citat om skogen från Astrids böcker för att knyta an till platsen.

Vimmerbys egen nationalpark i Norra Kvill finns representerad med i utställningen.

– Jag har varit där och fotograferat och det är ett fantastiskt område. Inte urskog, men gammelskog. Jag har med det i utställningen som ett litet tips om ett kul ställe att besöka i närheten!

Utställningen invigs onsdag 13 maj. Under kvällen håller Johan Hammer ett föredrag där han berättar om gammelskogens betydelse och sin utställning.