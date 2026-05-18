ANHÅLLANDET HÄVT EFTER MORDFÖRSÖK I VÄSTERVIK

En kvinna hittades på marken nedanför en balkong i centrala Västervik natten mellan fredag och lördag. Den man som suttit anhållen för mordförsök har nu blivit släppt, rapporterar P4 Kalmar.

Händelsen inträffade i norra delen av Västervik stad och enligt overifierade uppgifter till vår tidning föll kvinnan från tredje våningen.

En man blev misstänkt för mordförsök och anhölls under helgen. Under måndagen skulle åklagare fatta beslut om eventuell häktning.

Nu rapporterar P4 Kalmar att åklagaren valt att häva anhållandet och försätta mannen på fri fot. Det ska enligt P4 Kalmar bero på att misstankarna mot honom försvagats. Detta baserat på vad som framkommit i förhör och under den tekniska undersökningen.

Kvinnan har vårdats på intensivvårdsavdelning under helgen men ska nu ha flyttats till vanlig vårdavdelning. Vi har sökt åklagaren Felicia Ekblad utan framgång.