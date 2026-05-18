VIDA VÄLJER ATT STÄNGA TVÅ SÅGVERK I SMÅLAND

Jätten Vida stänger två sågverk i Småland. Det rör sig om verksamheterna i Urshult och Orrefors. Där har man haft totalt 75 anställda.

I ett pressmeddelande skriver Vida att man anpassar sågverksstrukturen och beskriver beslutet som en del av en långsiktig strategisk inriktning för att ytterligare stärka Vidas konkurrenskraft och skapa bästa möjliga förutsättningar för fortsatt tillväxt genom investeringar i bolagets kvarvarande 13 sågverk.

Det är sågverken i Orrefors i Nybro kommun och Urshult i Tingsryds kommun som kommer läggas ned. I Orrefors har man haft 45 anställda och i Urshult 30.

"Södra Sverige har under en längre tid präglats av obalans mellan produktionskapacitet och tillgång på råvara. Det finns heller inga tecken på att läget kommer förbättras inom överskådlig tid", skriver man.

Råvaruobalansen beskrivs göra det svårt att driva och utveckla 15 sågverk.

– Det är ett svårt men nödvändigt beslut. Jag förstår att det drabbar många av våra medarbetare, deras familjer men även Urshult och Orrefors som samhällen. Vi ska göra vårt yttersta för att stötta de berörda vidare i arbetslivet genom dialog, omställningsstöd och nära samarbete med fackliga parter och andra berörda aktörer. Vi kommer erbjuda våra medarbetare som blir utan jobb en ekonomisk ersättning. Våra medarbetare är Vidas viktigaste resurs, och vi tar vårt ansvar som arbetsgivare på största allvar även i denna situation, säger Vidas koncernchef Karl-Johan Löwenadler.

Sågverken i Vimmerby och Mörlunda kvar

Vida skriver själva att den långsiktiga strategin är att stärka Vidas konkurrenskraft, ha starka leverantörs- och kundrelationer samt vara en trygg arbetsgivare.

– Genom att samla våra resurser till färre och mer specialiserade enheter kan vi fortsätta att utveckla Vida på ett konkurrenskraftigt och hållbart sätt. Vida står finansiellt starkt, och det här beslutet handlar inte om ekonomiska problem, utan om att anpassa vår struktur till de långsiktiga förutsättningarna i branschen och skapa bästa möjliga förutsättningar framåt. Vårt fokus är att fortsätta investera i och utveckla våra sågverk och övriga affärsområden. Vi tror starkt på trä som framtidens material och även om det råder en avvaktande efterfrågan på trävaror just nu, är vi säkra på att efterfrågan finns där på lång sikt, säger Karl-Johan Löwenadler.

Vida VMO står för sågverken i Vimmerby, Mörlunda och Orrefors. Alla dessa var tidigare delar av Bergs Timber innan Vida köpte dem. Vida har även sågverk i Hjältevad.