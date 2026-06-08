Här är senaste nytt efter mordbranden i Silverdalen

Platsen för mordbranden är fortfarande avspärrad. Foto: Lotta Madestam

En person hittades död efter den omfattande mordbranden i Silverdalen i Hultsfreds kommun.

Vid 07.40 igår kom larm om en brand i en villa i Silverdalen. Byggnaden var övertänd när räddningstjänsten kom fram och senare hittades en person avliden efter branden.

Teorin är att det är personen som bott i huset som avlidit och anhöriga har kontaktats.

En teknisk undersökning ska genomföras under dagen och platsen är fortsatt avspärrad under bevakning.

– Vi har ingen identitet fastställd, men vi tror att det är den personen som bor i huset. Vi har pratat med anhöriga, säger polisens presstalesperson Thomas Johansson.

Har du någon teori om orsaken?

– Nej det är alldeles för tidigt, jag vet inte om de kunnat påbörja den tekniska undersökningen. Det ska svalna för att vi ska kunna gå in och börja jobba.

Vad gör ni mer i ärendet?

– Vi pratar med vittnen och jag vet inte om det finns fler att höra och det ska även göras en rättsmedicinsk undersökning.

Att utreda totalbränder är inte alldeles enkelt.

– Det brukar dröja ganska länge när det handlar om bränder och innan vi är säkra och kan säga hur det är. Jag skulle tro att det rör sig om några månader.