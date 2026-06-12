MAN GRIPEN EFTER RÅN I MATBUTIK I GRANNKOMMUNEN

Under fredagskvällen inträffade ett rån i en matbutik i grannkommunen Kinda. En vuxen man är gripen.

Det var vid 19.45-tiden som polisen larmades om ett rån i en matbutik i Kisa i grannkommunen Kinda. En man hade då tvingat till sig pengar efter att ha hotat personalen.

– Den här mannen har ett använt vasst föremål och tvingat till sig pengar från personalen. Det rör sig om ett vasst föremål, men ingen är skadad och föremålet är taget i beslag, berättar Martina Gradian, presstalesperson vid poilisens ledningscentral Öst.

Kom han över mycket pengar?

– Nej, det rör sig om ett par tusenlappar. Generellt finns inte jättemycket kontanter i butiker numera.

Vid 20.20-tiden meddelade polisen att man anträffat den misstänkta gärningsmannen i närheten av platsen.

– Han är gripen, misstänkt för rån och gripandet gick lugnt till. Han var samarbetsvillig. Det rör sig om en vuxen man, jag har inte mer specifikt än så, säger Martina Gradian.

Polisen lämnade Kisa vid 21.05-tiden på fredagen.