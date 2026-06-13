Första förlusten för VIF – toppstriden öppnas upp

Toppmötet mellan Jönköping Torpa BK och Vimmerby IF slutade inte alls som den obesegrade serieledaren hade önskat. Jönköping vände i andra halvlek och vann med 3-2. – För oss är det en ny upplevelse, säger tränaren David Lindgren.

Enda plumpen för seriefavoriten Vimmerby IF var krysset borta mot lokalrivalen Gullringens GoIF tidigare under våren. Med 25 av 27 möjliga poäng inspelade åkte man på lördagen till Jönköping för att ta sig an Jönköping Torpa BK.

Tabelltrean, som också tippats tillhöra toppen, fick dock möta ett starkt Vimmerby IF i den första halvleken. Melker Johansson gjorde tidigt 1-0.

– Vi börjar bra och jag tycker att vi till stora delar får matchen dit vi vill. Vi dominerar och trycker ned dem, och gör också 1-0. Sedan känns det som att vi ska utnyttja den bra perioden för att få ännu mer valuta för den och utdelning, säger David Lindgren.

Ledningen var dock skör i paus och tidigt i den andra halvleken hittade hemmalaget 1-1. Bara några minuter senare hittade VIF ett nytt ledningsmål. Målskytt var Armend Mahmutaj.

– Vi känner att vi vill ha fler spelvändningar i andra halvlek och pratar om det. Annars har vi matchbilden som vi vill ha den och vill att den ska fortsätta. Sedan blir det en konstig situation. Melker blir nedsparkad vid vårt straffområde och domaren har pipan i munnen. Vi väntar på att han ska blåsa frispark, men det gör han inte och det blir en situation där de gör 1-1. Det kändes surt, men vi hämtar oss snabbt och gör ett fint 2-1-mål.

Blev ryckigt

En otroligt ryckig fotbollsmatch väntade därefter.

– Det blir mycket skador, kamp och avblåsningar. De får flera fasta och där är de ganska tunga. De lyckas tyvärr göra både 2-2 och 3-2 i samband med fasta situationer. Det är en utmaning vi har i varje match att motståndarlaget får mycket kamp.

VIF hittade aldrig någon kvittering och fick för första gången den här säsongen känna hur man mår efter en förlust.

– För oss är det en ny upplevelse. Tack och lov har det inte inträffat så ofta och nu vet vi hur det känns. Jag hoppas alla känner att vi inte vill känna så igen. Vi kanske var lite för tidiga med byten, men vi vinner och förlorar som ett lag. Jag tror att alla i andra halvlek känner att vi kan göra det här bättre. Det känns onödigt att lämna här med noll poäng.

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Serien öppnar upp sig

Det här öppnade upp serien ordentligt. VIF har nu tre poäng ned till tvåan Aneby och Jönköping Torpa är fyra poäng bakom.

– Vi lägger inte så mycket fokus på det. Det är nära till nästa match, det är derby på onsdag och nu vill man bara ha en ny match. Många gör bra prestationer eller i alla fall helt okej, men som lag kan vi inte vara nöjda.

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