NYA BEDRÄGERIER I VIMMERBY – BLEV AV MED 40 000

Igår berättade vi om flera bedrägeriförsök med samma tillvägagångssätt. Personer får ett sms om obetalda fakturor som ser ut att komma från Svea Inkasso och uppges ringa upp. När de gör det kommer de till bedragarna som försöker vilseleda personerna att identifiera sig.

Nu har tre nya anmälningar kommit in till polisen. Två av dem rör män i 65-årsåldern som lyckades avvärja försöken. I det tredje ärendet blev en kvinna av med hela 40 000 kronor.

– Det är samma upplägg och det är vanligt att man skickar ett sms om obetalda fakturor. Allt syftar till att man ska logga in, men man tror ju att man ska bli hjälpt av bedragarna. De vilseleder väldigt skickligt, säger Ulf Gollungberg vid polisen.