Ordningsvakt slagen under folkracefesten – misstanke om flera brott

En ordningsvakt ska ha blivit slagen i samband med Semesterracet i folkrace i helgen. Den misstänkta gärningsmannen utreds nu för flera brott.

Det var runt midnatt, natten till fredagen, som en polispatrull beordrades till Gnagaredalen utanför Vimmerby, där Semesterracet i folkrace avgjordes under förra veckan. Enligt anmälan ska en ordningsvakt ha blivit slagen, men exakt vad som har hänt är ännu lite oklart.

– Händelsen ska ha inträffat i samband med att den misstänkte mannen, som är i 40-årsåldern, skulle omhändertas. Han ska då både ha gjort motstånd och slagit ordningsvakten, berättar Jonas Halling vid polisen.

Enligt polisen finns det vittnen till händelsen, som rubriceras som våldsamt motstånd samt våld mot tjänsteman.