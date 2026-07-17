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Kvinna i Vimmerby gick inte på bedragarnas bluff

Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Kvinna i Vimmerby gick inte på bedragarnas bluff

KRIM 17 juli 2026 14.30

En kvinna i Vimmerby utsattes under helgen för ett bedrägeriförsök. Hon gick dock inte på bluffen.

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Det var under lördagen som kvinnan blev kontaktad via sms angående en ansökan om ett Klarna-kort som hon skulle ha gjort. Om kvinnan hade några frågor kring detta eller om det var något som inte stämde ombads hon att ringa ett angivet telefonnummer.

– Eftersom den målsägande kvinnan, som är i 65-årsåldern, visste att hon inte hade ansökt om något kort ringde hon aldrig upp numret. I stället gjorde hon precis som man ska när man misstänker att man har utsatts för ett bedrägeriförsök – anmälde händelsen till oss, säger Jonas Halling vid polisen.

Det finns inte någon misstänkt i ärendet

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Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

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