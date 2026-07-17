Kvinna i Vimmerby gick inte på bedragarnas bluff

En kvinna i Vimmerby utsattes under helgen för ett bedrägeriförsök. Hon gick dock inte på bluffen.

Det var under lördagen som kvinnan blev kontaktad via sms angående en ansökan om ett Klarna-kort som hon skulle ha gjort. Om kvinnan hade några frågor kring detta eller om det var något som inte stämde ombads hon att ringa ett angivet telefonnummer.

– Eftersom den målsägande kvinnan, som är i 65-årsåldern, visste att hon inte hade ansökt om något kort ringde hon aldrig upp numret. I stället gjorde hon precis som man ska när man misstänker att man har utsatts för ett bedrägeriförsök – anmälde händelsen till oss, säger Jonas Halling vid polisen.

Det finns inte någon misstänkt i ärendet