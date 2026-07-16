DEBATT: Underlig insats av polis i Målilla

Runt midsommar i år fanns två artiklar i Dagens Hultsfred och två i Vimmerby tidning. Innehållet i dessa är förenklat att en pojke i 15-årsåldern framförde en A-traktor i över 100 km på riksväg 34 mellan Hultsfred och Målilla.

Källhänvisning till dessa artiklar är mer centralt placerade poliser som förmodligen fått uppgifter från lokala poliser. Att den lokala polisen fick kännedom om “100 km” var genom en sk inringare.

Här väcks relevanta frågor: Vilken trovärdighet har inringaren? Var på “34 an” upptäckte inringaren att A-traktorn uppnår så hög hastighet? På vilket sätt fick inringaren kontakt med polisen eftersom de var så snabbt på plats där A-traktorn för tillfället står parkerad?

Vidare i dessa artiklar “ Föraren en tonårspojke i 15 års åldern saknade behörighet – “en anmälan om olovlig körning har upprättats” —---” A-traktorn har inte tagits i beslag så det är oklart om denna uppgift “100km.” Vidare i DH “ Polisen har inte sett att A-traktorn gått så fort — men vi får se efter förhöret” En relevant fråga här är: Hur kan polisen uppge att föraren inte har behörighet när de inte ens vet om A-traktorn framfördes i c.a 100 km?

Vad hände sedan polisen kommit på plats i Målilla där A-traktorn står tillfälligt parkerad? Jo, polisen beslöt att omhänderta A-traktorn genom bärgningsbil till förvar i Oskarshamn som senare skulle undersökas. En fråga här är: Varför provkörde inte omhändertagande polis A-traktorn för att konstatera att den uppnår 100 km?

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Polisen har dessutom gett uppgifter till VT och DH att tonårspojken tidigare är känd av polisen, Ja, han är känd av polisen för att handbromsen på hans A-traktor inte var i tillräcklig funktion.

Ibland upplevs det att “känd” används på ett felaktigt sätt när det inte förklaras innebörden av ordet/begreppet. Känd i folkmun kan tolkas som den värsta kriminella.

Nu har det snart gått 3-4 veckor sedan A-traktorn omhändertogs av polisen tydligen helt i onödan och genom en inringare som absolut inte kan ha belägg för sina fantasier. Varför : Vid genomgång av A-traktorn i Oskarshamn fanns absolut inga tecken till att denna skulle kunna gå i 100 km utan allt var i sin ordning gällande reglerna för en A-traktor Utredningen är nu nerlagd (besked 2026-07-14) och inget förhör kommer att hållas varken med “tonårspojken” eller hans föräldrar- A-traktorn är nu (20260714) med en glad “tonårspojke” vid ratten på väg från Oskarshamn till hemmet i Mörlunda.

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Naturligtvis har hela händelsen fått konsekvenser, nämligen att “tonårspojken” inte kunnat ta de sommarjobb som han blivit lovad där han varit i behov av sin ”traktor”. Vidare ovissheten för “tonårspojken “ och hans föräldrar vad som komma skall. Fast “tonårspojken” har hela tiden sagt att hans A-traktor var helt i funktion som vid besiktningen.

Vad kan vi som medborgare och polis lära oss av denna episod: Jo, tänk noga efter vilka konsekvenser en felaktig anmälan /inringning kan innebära för en 15 års-pojke. Polisen måste väl ända lära sig att inte tro blint på inringare när det inte finns relevanta belägg- Medier bör väl också ha mer noga källkritik/upplysning innan de skriver artiklar som kan komma enskilda människor/specifikt här barn till skada, Tex att “Tonårspojken” saknade behörighet och känd av polisen. Upplysningsvis har “tonårspojken” fullt godkänt körkort för att framföra sin både besiktade och fullt godkända A-traktor. Men han har inte rätt körkort att framföra sin A-traktor i 100 km. Vilket tydligen var rena fantasier eller kanske önsketänkande både från inringaren och omhändertagande polis.

“Tonårspojkens” farfar.