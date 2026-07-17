Tobo GK med relativt ungt lag i årets seriespel – hoppas på övre halvan

Tobo Golfklubb representeras av Robin Gustafsson, Filip Andersson, Robert Blom, Marcus Svensson, Pontus Kägu Bragsjö och Casper Konradsson när seriespelet i division 2 Småland avgörs på Nässjö GK på fredag och lördag. Foto: Privat

I dag och i morgon avgörs årets seriespel för Tobo Golfklubb på Nässjö Golfklubb. Tobo GK mönstrar ett relativt ungt lag och Robert Blom ser positivt på vad som väntar i helgen.

13 lag kommer till spel när division 2-golfens seriespel avgörs i Nässjö i dag och i morgon. I likhet med tidigare år spelas foursome och bestboll på fredagen och foursome och singel på lördagen. Totalt är det 72 hål som ska spelas på småländska höglandet i helgen. De två bäst placerade lagen efter fyra rundor tar klivet upp i division 1.

Tobo GK:s spelare och lagkapten Robert Blom ser fram emot helgen som sannerligen går i golfens tecken.

– Vi är ändå rätt bra, men lagen är riktigt bra uppe i toppen och där är vi inte riktigt. Övre halvan är absolut inte omöjligt för oss, säger Robert Blom.

Så ser Tobo GK:s lag ut

Tobo GK:s lag består av just nämnda Robert Blom, Marcus Svensson, Filip Andersson, Robin Gustafsson, Pontus Kägu Bragsjö och Casper Konradsson. Fyra spelare spelar varje runda och spelfördelningen är så gott som klar.

– Det är hela tiden fyra spelare som ska spela och vi är sex spelare i laget. Alla kommer spela och eftersom ”Macke” är halvskadad ska han bara spela en av fyra rundor, vilket gör att vi andra får tre rundor som det ser ut nu. Vi delar upp det och det är inte så att vi storsatsar och kör hårdare på vissa spelare. Vi åker dit och har kul. Det är redan bestämt att jag och ”Macke” står över första rundan på fredagen, säger Robert Blom.

Robert Blom tycker att det är viktigt att satsa på de yngre golfspelarna samtidigt som de äldre golfspelarna har legat på för det.

– Det är de äldre spelarna som har sagt att de hellre ser att de yngre spelarna åker ut och spelar. ”Robban” (Robert Danielsson) har varit bäst ute på Tobo hela 2000-talet och han har inte varit på något seriespel sedan jag var med på mitt första 2017. Han ser gärna att de yngre spelarna är med och spelare. Vi är nöjda med laget och alla är duktiga, säger Robert Blom.