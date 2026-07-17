LÄNET: 30-ÅRING DÖMS FÖR ATT HA FÖRSÖKT MÖRDA ÄLDRE KVINNA

En man i 30-årsåldern döms för att ha försökt mörda en kvinna i 85-årsåldern. Enligt domen ska mannen ha försökt kväva henne med en plastpåse som han trädde över hennes huvud. Själv har han sagt att han bara ville hjälpa till att massera bort hennes huvudvärk.

Vid tillfället för gärningen hade mannen, som är i 30-årsåldern, en kortidsplacering på ett boende i Kalmar.

I förhör har han berättat att han tidigare den aktuella dagen bland annat hade varit i Nybro och köpt amfetamin, snattat på sjukhusapoteket i Kalmar, injicerat amfetaminet på en toalett på sjukhuset och även försökt ta sig in på bårhuset ”för att se sig omkring”.

När han kom tillbaka till sitt boende började han prata med den kvinna som han senare skulle försöka mörda, även hon hemmahörande på boendet.

Trädde plastpåse över huvudet

Mordförsöket skedde vid 20-tiden samma dag. I domen slås fast att mannen då gick in till kvinnan på hennes rum, trädde en plastpåse över hennes huvud och höll kvar den samtidigt som han tryckte en kudde mot hennes ansikte.

Mannen ska ha avbrutit sin handling först efter verbalt och fysiskt motstånd från kvinnan, varefter han lämnade hennes bostad och sa till kvinnan att inte berätta för någon vad som hade hänt.

Kvinnan ska ha orsakats andningssvårigheter, hudavskrapningar, hudskador, rodnader, yrsel och smärta.

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Personal hittade kvinnan

Personal på boendet såg mannen komma ut från den målsägande kvinnans rum, och eftersom det inte är tillåtet för de boende att gå in tillvarandra bestämde man sig för att titta till kvinnan.

När de kom in hittade de henne liggandes på soffan på ett för henne avvikande sätt och andades väldigt tungt och kraftigt. Kvinnan låg på soffan med bara halva kroppen medan benen och underkroppen släpade i golvet.

Personalen försökte väcka kvinnan, som först varken svarade eller reagerade. På det tredje försöket vaknade hon till och sa att hon hade ont i nacken och i huvudet.

Suttit häktad sedan dess

Genom kvinnans kontakter med personalen rullades det sedan upp vad som hade inträffat. Mannen greps dagen efter och har suttit häktad sedan dess.

Själv har han förnekat gärningen och sagt att han bara ville hjälpa kvinnan att bli av med sin kraftiga huvudvärk. Eftersom han fann det obehagligt att ta på hennes bara hud så trädde han dock en plastpåse över hennes huvud för att ha som mellanlägg mellan sina händer och kvinnans ansikte, har han hävdat.

Enligt mannen drog han dock bort plastpåsen efter bara några sekunder och lade den i stället ovanpå hennes huvud. Han har bekräftat att han lade en kudde ovanpå kvinnans huvud så att plastpåsen låg mellan hennes ansikte och kudden.

Rättspsykiatrisk vård

I sin dom menar tingsrätten att kvinnans berättelse får starkt stöd av den övriga bevisningen, både vittnesförhör och teknisk bevisning, och i stora delar även vad den tilltalade mannen själv har berättat.

”Hans förklaring till varför han gjorde som han gjorde är oerhört märklig och framstår som föga förankrad i verkligheten”, skriver tingsrätten.

Sammantaget menar rätten att det finns flera omständigheter som talar för att mannen inte bara ville skada eller kränka kvinnan, utan faktiskt ville döda henne, och dömer honom därför för försök till mord.

Påföljden bestämdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, då det i den rättspsykiatriska utlåtandet framkommer att mannen begick brottet under en allvarlig psykisk störning och som han alltjämt har.