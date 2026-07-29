Vimmerbybo misstänks för bedrägeri – känd av polisen

En man i 50-årsåldern från Vimmerby kommun, som är känd av polisen sedan tidigare, är misstänkt för bedrägeri.

Det ska ha varit en kvinna i 40-årsåldern från ett grannlän som swishat 366 kronor till mannen för en chromecast som han skulle sälja.

– Varan skulle skickas samma dag, säger Susanne Hafström vid polisen.

Men kvinnan har inte fått någon vara och nu finns inte mannens profil kvar på Facebook Marketplace. Brottstiden sträcker sig från 15 juli till 28 juli, då hon först förstod att det kunde vara ett bedrägeri.

– Den här misstänkte är känd av polisen sedan tidigare, säger Hafström.