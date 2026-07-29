POLISENS BESKED EFTER OKLARA DÖDSFALLET

Polisen misstänker inget brott efter att en man hittats död i Hultsfreds kommun. Foto: MostPhotos

Den 17 juli hittades en man död på en ort i Hultsfreds kommun. Polisen har utrett ärendet som mord, men har nu fått det preliminära obduktionsprotokollet.

Fredagen den 17 juli beordrades en polispatrull till en adress i Hultsfreds kommun. En död person hade då anträffats. Uppgifterna till vår tidning gjorde gällande att den döde, som är en man i okänd ålder, hittats utomhus. Då hade man kunnat klarlägga att han levt den 24 juni i år, men någon gång mellan det datumet och den 17 juli hade han avlidit.

Någon dödsorsak kunde inte fastställas och polisen öppnade en utredning avseende mord.

Nu har polisen fått det preliminära obduktionsprotokollet.

– Kort och koncist kan man säga att vi inte misstänker något brott, säger Niclas Juneskog vid polisen i Vimmerby, som leder förundersökningen.

I övrigt har han inte mycket att kommentera.

– Det man kan säga att vi har gjort är att vänta på detta. Fastigheten har varit avspärrad, men den avspärrningen hävs nu. Vi misstänker inget brott.

Kan ta månader

I väntan på det slutgiltiga obduktionsbeskedet ligger dock rubrceringen kvar.

– Det kan ta två till tre månader innan vi får det, säger Juneskog.

Kan du säga om det handlar om sjukdom?

– Den frågan kan jag inte svara på, men utifrån det preliminära resultet misstänker vi inget brott.