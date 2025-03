Utsålt när Doug Seegers gästade Vimmerby

Arrangemanget var ett samarbete mellan Smålands Country Club och Komedianten. Lars Thellfrån Smålands Country Club berättade att det varit rusning efter biljetter till uppträdandena på fredagen och lördagen:

– Vi sålde ut bägge dagarna. Biljetterna till fredagen såldes ut på tre dagar. De två sista biljetterna till lördagen såldes idag (fredag).

Kalle Sellbrink värmde upp publiken med en hyllning till countrylegenden Kris Kristofferson somgick bort förra året. Både med sina personliga favoriter och hitsen som "Sunday Mornin'' Commin''Down". Han berättade om den kommande Kristoffersonkonserten i Hultsfreds kyrka den femte april.

Show i två akter

Huvudakten själv uppträdde i två akter och mellan seten minglade han med publiken. Doug blandade låtar från sin karriär och mycket kom från första skivan "Going Down to the River" som titelspåret, "Baby Lost Her Way Home Again" och "Hard Working Man". Allt ihopsatt med berättelser om de människor och känslor som inspirerade till sångerna. Som i "Give It Away" inspirerad av ett AA-möte han besökte med en vän eller när han som hemlös i Nashville upptäcktes av Jill Johnson.

Eller när han för första gången flög till Sverige: "Jag såg ut som en luffare och klev på planet i Nashville som en nobody. I Sverige klev jag av och skulle göra 60 utsålda shower."