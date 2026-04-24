Fysiken avgörande när Målilla sprang ifrån Tuna

Tuna tog ledningen och hade grepp om matchen mot Målilla – men en kvittering precis före paus förändrade allt. I andra var de rödvita klart bättre och vann med 3-1 (1-1).

Målilla tog därmed sin första seger i serien och Roger Rönnlund andades ut.

– Det var roligt för grabbarna, vi började jättebra och hade tre kanonlägen tidigt. Tuna är ganska tunga och kom in i det. De är inte speciellt vältränade men har en hel del rutin. De hade en i ribban innan de gjorde 1-0. Vi fick 1-1 i slutet av första och det kändes okej. I andra var det inget snack om saken och vi kunde ha hängt flera baljor. Ska vi vara med måste vi ha Tuna bakom oss, det är känslan. Vi ändrade lite till andra och körde 4-4-2 och det blev en markant skillnad, säger han.

Ahmed Ibrahim gjorde Tunas mål. Devin Jansson nätade dubbelt för Målilla och John Bah gjorde ett.

"Hade lägen för 2-0"

Oskar Eriksson i Tuna tyckte att förlusten var välförtjänt.

– Det var lite synd, vi fick verkligen känna på att vi är lite för dåligt tränade. Det är en svårspelad plan och de hade mycket energi, vi gör lite enkla misstag och blir straffade. Det kändes som att vi hade bra koll i första, men de gör ett sent kvitteringsmål och fick energi av det. Vi fick inte grepp om dem igen efter det. Vi hade lägen för 2-0 så det hade lunnat gå åt båda hållen, men de sätter sina chanser och vinner rättvist.

Jihad Assaf och Johan Carlsson stack ut i hemmalaget. Haben Menghisteab Teklemichael gjorde ett piggt inhopp för Målilla.

