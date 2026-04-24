Dreco tycker synd om publiken: ”Ingen bra match”

Haris Dreco var inblandad i många situationer och dueller i den mållösa derbymatchen mellan Gullringen och Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

Svårspelat underlag, få chanser och två lag som tog ut varandra. Derbyt mellan Gullringens GoIF och Vimmerby IF blev en mållös tillställning. – Jag tycker faktiskt synd om publiken som kom hit, säger Haris Dreco några minuter efter slutsignalen.

572 åskådare bevittnade derbyt mellan Gullringens GoIF och Vimmerby IF på Gullemon på fredagskvällen. Det föll inga mål i en förhållandevis chansfattig derbytillställning som mestadels bestod av kamp, dueller och långbollar.

Haris Dreco, Gullringens centrale mittfältare som har ett långt förflutet i Vimmerby IF, var inte särskilt imponerad av den spelmässiga kvalitén i derbyt.

– Det var ingen bra fotbollsmatch. Det var väl kamp och inga hundraprocentiga chanser åt något håll. Vi hade väl en chans där ”Ralle” (Rasmus Bexell) blev ren framför mål. Frågar du Vimmerby tycker de kanske att de är värda segern och frågar du oss så borde vi ha gjort något mål. Det är väl rättvist med 0–0, men med tanke på spelet så vet jag inte, säger Haris Dreco,

Vad ser du för faktorer till det? Är det underlaget eller att ni tar ut varandra?

– Det är en kombination av allt med underlaget och derbynerver. Jag tycker att vi gör det bra och håller dem på utsidan. De kommer inte igenom centralt så mycket. Jag tycker att de gör det bra försvarsmässigt och tar kampen med ”Ralle”. Det var jättesvårt att spela.

"Kul att det smällde"

Haris Dreco klev in i många dueller på planen, slet hårt och tvingades kliva av med krampkänslor med dryga kvarten kvar. När Jesper Wärnehall skadade handleden i slutet av matchen hoppade Dreco in på planen igen.

– För egen del var det mest att vrida på huvudet i dag. Det var mycket spring och sedan fick jag kramp i 75:e minuten. Det var synd med ”Jeppe” som skadade sig och sedan var det bara att gå in och stänga matchen.

Hur var hetsen på planen?

– Det smällde ganska rejält och var gnälligt från båda lagen. Domaren höll en ganska ojämn nivå så han bidrog väl till att det blev hetsigt och skrik åt båda håll. Det var kul att det smällde. Det blir så med det här underlaget. Bollen studsar fel och sedan är man där och smäller på. Det är inte så konstigt. Man fick ge och ta smällar och det hör till i ett derby.

Att spela inför 572 åskådare uppskattas av Haris Dreco.

– Jättekul, men jag hade önskat att de hade kunnat få se lite bättre fotboll. 0–0 är inget av lagen jättenöjda med, men jag tror också att båda lagen kan leva med det.

Hur var gräsmattan att spela på?

– Okej på vissa ställen, bedrövligt på andra ställen. Jag tycker att vi ska försöka spela mer fotboll och man kan inte bara skylla på mattan. Det är ett derby som ingen vill förlora. Vi tar poängen och går vidare.

Annons:

"Svårt att spela mot oss"

Gullringen står på sju poäng efter tre spelade matcher.

– Vi spelar jämnt med seriefavoriten. De har sju poäng och vi har sju poäng. Nu har vi Jönköping Torpa och vi får se om de håller samma kvalité. Oavsett vilka som kommer hit så är det jäkligt svårt att spela mot oss. Vimmerby körde över Hjorted fysiskt och här tycker jag att vi matchar dem väldigt bra.