Föreningen bjuder in till ny Burlesque-termin – medverkar i SVT

Det är dags för terminsstart för Vimmerbys absolut glittrigaste förening. I samband med starten bjöd medlemmarna under torsdagskvällen in till höstsoaré, och prova på-kurs på söndag. Snart är det även dags för föreningen att synas i SVT på bästa sändningstid: – De ville uppmärksamma oss för att vi sprider glädje och har en härlig gemenskap, säger Janna Corneliusson om TV-inslaget.

Ytterligare en termin drar i dagarna i gång för Wimmerby Burlesque Society. Sedan starten för fem år sedan har föreningen ett trettiotal medlemmar och driver både danskurser och anordnar ”Glitterjunta” där de bjuder in till gemenskap och glittrigt pyssel.

I samband med terminsstart bjuder föreningen in nyfikna att prova på och hälsa på i föreningens lokaler. Under torsdagskvällen bjöds nyfikna in till ”höstsoaré” i lokalerna på Storgatan i Vimmerby.

– Det är en möjlighet för nyfikna att komma och mingla lite med oss, se våra lokaler och höra vad vi håller på med och varför vi göra det. Man får prova kläder och pilla på vårt pysselförråd. Det blir en riktig torsdags-aw med lite bubbel och möjlighet att höra om föreningen. Det blir supertrevligt, säger Janna Corneliusson, en av föreningens grundare och eldsjälar.

"Prova på" på söndag

Även på söndag, 31/8 finns möjlighet för den nyfikna att komma och prova på konstformen burlesk.

– Då får man komma och delta i vårat ”Glitter och fnitter” som en av danskurserna heter. Det handlar om dans och rörelse och kroppspositivism, säger Janna och påpekar att man inte behöver någon som helst dansvana sedan innan, och att man får vara hur uppklädd, nedklädd, påklädd eller avklädd som man vill och känner sig bekväm med.

– Vill man låna en boa eller skor eller något annat finns det att låna. Det är ett väldigt härligt, varmt och öppet gäng man kommer in i och ALLA är välkomna, oavsett kön, ålder, bakgrund och kropp. Det finns inga regler. Allt är tillåtet förutom hat. Det tolererar vi inte!

Medverkar i SVT-program

Under året har föreningen uppmärksammats av SVT, och den 12 september kommer ett inslag från Wimmerby Burlesque Society att visas i kulturprogrammet Sverige.

– De hade hört om oss och ville uppmärksamma oss för att vi sprider glädje och har en härlig gemenskap. De var med under en glitterjunta och på en danskurs och alla tyckte det var väldigt roligt, berättar Janna och skrattar åt att teamet sagt att ”det är kul om ni är lite uppklädda”.

– ”Lite uppklädda” för oss , då är det liksom GALA som gäller. Alla var uppklädda till tänderna och så taggade. Det blev en extra bonus till vår termin som slutade då, och det ska bli så roligt att se inslaget på TV!