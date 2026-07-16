PRO:are var på resa i norra Sverige och Norge i tio dagar

PRO-distriktet i Kalmar län har gjort en resa till norra Sverige och Norge. Här är hela gänget samlat framför PRO Ådalens klubbhus i Lunde. Reseledare Arne Gustavsson berättade om bland annat Ådalshändelserna 1931. Foto: Mats Lundin

PRO-distriktet Kalmar län har genomfört en tiodagars resa norrut med fantastiska vyer både i Sverige och Norge. Reseledaren Arne Gustafsson och chauffören Mats Lundin såg till att intrycken och upplevelserna blev många.

Resan började i Hultsfred med en första övernattning i Sundsvall. De ljusa sommarnätterna gjorde resan extra speciell.

I Jukkasjärvi besöktes det världsberömda Ishotellet. Hotellet byggs upp på nytt varje vinter med is från Torne älv.

I Kiruna, gjordes en busstur i den nybyggda staden med flyttad kyrka och en del kulturhus.

I Norge besöktes det fantastiska Lofoten med dramatiska berg, pittoreska fiskebyar och glittrande hav.

Efter Lofoten blev det besök på Vikingamuseet som bjöd på en bra berättelse från den tiden. Från färjan njöts den mäktiga utsikten över fjord och fjäll innan resan fortsatte söderut längs E6 till Mo i Rana.

Därefter gick färden över Saltfjället med ett uppskattat stopp vid Polcirkeln för att fotograferas.

Via Blå vägen återvände gänget in i Sverige och passerade Tärnaby och i Vilhelmina besökte vi en slöjdbutik med vackert samiskt hantverk och lite information om samernas kultur och liv, innan färden fortsatte längs Vildmarksvägen.

I Fatmomakke besöktes den historiska samiska kyrkstaden med anor från 1500-talet. Att promenera bland kyrkstugor och kåtor gav en intressant inblick i samernas kultur och historia.

Färden nästa dag gick vidare förbi Östersund med stopp vid Åsarna skicenter. På skidlegendaren Thomas Wassbergs hotell blev det lunch. Det gavs också tid för shopping i hans klädbutik. Resan gick vidare till Mora för en sista övernattning.

Sista besöket gjordes i Nusnäs där de klassiska dalahästarna tillverkas.