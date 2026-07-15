BIL KÖRDE IN I GARAGE – FÖRAREN MISSTÄNKS FÖR BROTT

En personbil kraschade in i ett garage på Splintgatan i Västervik på tisdagen. Föraren, en kvinna i 30-årsåldern, misstänks för vårdslöshet i trafik.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 17.40 på tisdagen.

Det ska röra sig om en singelolycka på Splintgatan i Västervik.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 18.20-tiden att en personbil har kört in i sidan av ett garage. Enligt räddningsplats på plats ska det ha gått ganska fort, men det är oklart vilken hastighet det rör sig om.

Föraren, ensam i bilen, har förts med ambulans till sjukhus. Räddningstjänsten är kvar till garagets ägare kommer hem.

Enligt polisen är det oklart hur olyckan har gått till där en personbil har kört in i ett garage. Bilen behöver bärgas från platsen och polisen är just nu på plats och utreder vad som har inträffat.

Räddningstjänsten avslutade sin insats på platsen klockan 18.30.

Uppdatering 12.45 på onsdagen:

Polisen berättar på onsdagen att föraren, en kvinna i 30-årsåldern, är polisanmäld misstänkt för vårdslöshet i trafik. Polisen har ingen information om skadeläget.