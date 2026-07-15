VIF F15 klart för A-slutspel i hettan: "Otrolig laginsats"

Vimmerby IF:s F15-lag är klart för A-slutspel i Gothia Cup efter en klar 4–0-seger i sista gruppspelsmatchen. Foto: Privat

Vimmerby IF:s F15-lag besegrade Oldesloe från Tyskland i sista gruppspelsmatchen och tog sig därmed vidare till A-slutspel i Gothia Cup. VIF:s P16-lag föll och får ladda om för första matchen i B-slutspelet redan i kväll.

Vimmerby IF:s F15-lag har gjort bra ifrån sig på Gothia Cup i Göteborg och stod på fyra poäng efter två matcher. Inför dagens avslutande gruppspelsmatch mot Oldesloe från Tyskland hade VIF bra chans på avancemang till A-slutspel i egenskap av åtminstone en poäng eftersom tyskorna stod på tre poäng.

Vimmerby fick bästa tänkbara start på matchen. Meja Olofsson gjorde 1–0 redan i första minuten och fyllde på med 2–0 drygt tio minuter senare. Zoey Samuelsson ville inte vara sämre när hon blev tvåmålsskytt med 3–0 och 4–0 inom loppet av fyra minuter i andra halvlek.

– Det är riktigt fina mål. Första var retur på ett långskott och andra styrde Meja in efter en passning från kanten. Vid tredje gick våra forwards på djupet och drog med sig deras försvarare så Zoey kunde driva och sätta bollen i krysset utanför straffområdeslinjen. Sista målet var en riktig upprullning med många spelare inblandade, säger tränaren Torbjörn Bodman.

Norskt lag väntar i morgon

VIF segrade med 4–0 och får ställa in siktet på A-slutspelets första match i morgon förmiddag.

– En otrolig laginsats i värmen. Det är varmare idag och vi hade cooling break. Vi bytte runt jättemycket på alla positioner och på slutet sparade vi till och med på spelare inför nästa match, säger Torbjörn Bodman.

VIF:s storseger gör att de vinner gruppen på sju poäng och sju plusmål, tre plusmål bättre än tvåan Boo FF som vann sin sista gruppspelsmatch med 2–1. Förstaplatsen gör att VIF får möta Skeid från Norge klockan 8.50 i morgon.

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Första slutspelsmatchen redan i kväll

Vimmerby IF:s P16-lag föll med 0–2 mot Riviera FC i sista gruppspelsmatchen och får ladda om för B-slutspel med match redan i kväll.

– Det är lite dämpat. Vi var med i matchen fram till att de fick in 2–0 i slutet. Det stod och vägde och det var lite synd att de fick in det första, psykologiskt viktiga målet. Grabbarna ska ha en eloge för att de står upp så bra som de gör i värmen. Vi gick för det för att försöka vinna och gå till A-slutspel. Fransmännen klarade väl värmen lite bättre än oss. Det syntes att vi inte riktigt orkade, säger VIF-tränaren Mats Andersson.

VIF gick från andraplats till fjärdeplats i gruppen i samband med förlusten.

– Vi gick från att ligga på andraplats vid 0–0, på tredjeplats vid 0–1 och på fjärdeplats vid 0–2. Norrtull kom trea för att de gjorde ett mer mål framåt, säger Mats Andersson.

För VIF P16 väntar nu B-slutspel och första matchen spelas mot Skövde AIK klockan 19.00 i kväll.

– Vi försöker ladda om och peppa grabbarna så gott det går. Vi ska spela för att vinna och det gör man alltid. Nu är det vila efter maten och vi ska försöka få i dem både vatten och vätskeersättning, säger Mats Andersson.

Förlust trots tidigt ledningsmål

Hultsfreds FK:s P14-lag hade chansen att komma tvåa i gruppen och gå vidare till A-slutspel vid seger mot Ullensaker Kisa från Norge. Trots en drömöppning med 1–0 genom Vilgot Pihl i tredje minuten blev det en tung förlust med 2–6 efter att ha varit i underläge med 1–5 i halvtid. Andra målet gjordes av Hussein Alhussein.

– Vi släppte in tre mål på fasta situationer. De var större och tyngre där. Trots en drömstart med 1–0 efter en minut. Värmen tog ut sin rätt och det var jobbigt i värmen med mycket fysiskt spel, säger tränaren Magnus Pihl.

HFK slutar trea i gruppen med en poäng och placerar sig före Qviding FIF med hjälp av bättre målskillnad.

B-slutspelet startar i morgon. HFK möter segraren i mötet mellan Azul FC från Förenade Arabemiraten och Apollon Halandriou från Grekland klockan 16.00 på torsdagen. Vilket motstånd HFK får avgörs klockan 8.00 i morgon.

– Nu är det vinna eller försvinna som gäller. Nu gäller det att växla upp och vara på topp i varje moment.