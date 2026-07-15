VIF P16:s Gothia Cup-resa över – spelare i laget skadade sig

Vimmerby IF:s P16-lag är utslaget ur Gothia Cup. Det blev förlust med 1–3 i B-slutspelets första match mot Skövde AIK.

VIF P16 gick från andraplats till fjärdeplats i gruppen när man förlorade mot Riviera FC från Frankrike på onsdagen.

Redan i kväll spelades första matchen i B-slutspelet – och VIF förlorade med 1–3 mot Skövde AIK och tvingas dystert konstatera att fotbollsäventyret på västkusten är över. Josef Remdahl gjorde VIF:s mål som betydde 1–0.

– Det är alltid surt att förlora, speciellt när man tycker att man inte är sämre än de man har förlorat mot. De gör mål på chanserna och vi har några fler chanser att göra mål på, men när det börjar gå emot är det lätt att man fokuserar på andra saker. Det var en jämn match. De är lite större, lite tuffare och får med sig lite enkla domslut, säger Mats Andersson

Till råga på allt råkade en VIF-spelare ut för en allvarlig skada i slutet av matchen.

– Stämningen var dämpad och många var ledsna. Det hände en grej på slutet som gjorde att det blev tråkigt. En spelare i vårt lag bröt handleden.

VIF har spelat färdigt i Gothia Cup och blir kvar i Göteborg under morgondagen.

– Nu ska vi försöka landa, duscha, ta ett snack och titta på lite fotboll. Vi har sagt att vi ska vara kvar då grabbarna får en ledig dag där de får göra vad de vill i Göteborg. Vi har sagt att vi åker hem lite senare på kvällen.