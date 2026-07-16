Misslyckad hundkastrering gav livshotande skador – ägaren kräver ersättning

En veterinärklinik i Västerviks kommun anmäls för att en kastration av hund ska ha orsakat livshotande skador. Bilden är en genrebild och föreställer röntgenbild på en hund. Foto: MostPhotos

En hundägare i Vimmerby har lämnat in en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) mot en veterinärklinik i Västerviks kommun. Kliniken anmäls för att en kastration av en hund ska ha orsakat livshotande skador. Anmälaren kräver ersättning för kostnader på över 176 000 kronor, alternativt 67 615 kronor som försäkringen inte täckt.

Ett kastreringsingrepp hos veterinären gav ägarens hund livshotande skador och hunden togs därefter ett flertal gånger till djursjukhus. I anmälan begär hundägaren att alla kostnader angående ingreppet och återbesök ska makuleras. Hundägaren vill även att följdkostnaderna hos en annan veterinärklinik ska ersättas. Det rör sig om en summa på över 175 000 kronor.

Veterinärkliniken gick först med på att delvis betala självrisken hos ägarnas försäkringsbolag men efter att man gjort en anmälan till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård drogs överenskommelsen tillbaka.

Nu begär ägarna i första hand att veterinärkliniken ska ersätta samtliga kostnader, 176 574 kronor, eller i andra hand betala summan om 67 615 kronor som deras försäkringsbolag inte ersatt.