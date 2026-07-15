HÖNSÄGARE ÅTALAS FÖR YTTERLIGARE ETT FALL AV GROVT DJURPLÅGERI

En hönsägare i Vimmerby kommun åtalas för ytterligare ett fall av grovt djurplågeri. Denna gång misstänks han ha vanvårdat 6 000 höns. Foto: Arkivbild

Ägaren av Storebro Ägg står sedan tidigare åtalad för två fall av grovt djurplågeri. Nu har ytterligare ett åtal mot honom lämnats in för grov vanvård av 6 000 hönor. Huvudförhandling skulle ha hållits i maj, men fick skjutas upp då tingsrätten helt enkelt inte lyckades nå mannen.

I en rad artiklar under våren 2024 avslöjade vi missförhållandena hos Storebro Ägg i Vimmerby kommun.

Vår reporter beskrev hur ägaren Haytham Muhammed El Amri bland annat hade låtit slakta tusentals höns och lät levande hönor gå i berget av djurkroppar.

– I brist på mat tvingas de äta på sina ”polare”, sa den person som slog larm om djurplågeriet.

För dessa händelser åtalades El Amri för två fall av grovt djurplågeri i juli 2025. Rättegång i dessa båda ärenden har varit inplanerad till den 26 maj i år men fick skjutas upp då tingsrätten inte lyckades nå El Amri för delgivning avseende kallelse.

Detta åtal kan du läsa mer om här.

Åtalas för ytterligare brott

Nu åtalas El Amri för ytterligare ett fall av grovt djurplågeri då han misstänks ha vanvårdat omkring 6 000 höns. Brottet ska ha begåtts under perioden 1 januari-17 juni 2025.

I sin stämningsansökan skriver åklagare Madeleine Gardefalk att de tusentals hönorna har utsatts för lidande utan att det fanns godtagbara skäl.

Åklagaren menar att den tilltalade bland annat har underlåtit att avliva eller hålla höns som var i dåligt skick i ett separat utrymme samt utsatt hönsen för en otillåten ammoniaknivå vilket har orsakat svårt lidande både fysiskt och psykiskt.

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”Åtalen bakas ihop”

Vidare skriver åklagaren att El Amri har underlåtit att laga en vattenläcka som har orsakat blöta och smutsiga ben på hönsen, underlåtit att genomföra omgångsvis rengöring av hönsavdelningarna innan insättningen av aktuell hönsomgång samt underlåtit att ta bort/laga inredning som var sönder i hönsavdelningarna.

Åklagaren anser att brottet bör bedömas som grovt eftersom ”vanvården pågått en längre tid, inneburit ett allvarligt lidande för djuren samt omfattat ett större antal djur”.

– Tanken är att samtliga åtal mot mannen bakas ihop i en och samma huvudförhandling, berättar åklagare Madeleine Gardefalk när vi når henne under onsdagen.

Haytham Muhammed El Amri förnekar brott och menar i förundersökningen bland annat att en stor del av bristerna finns i en del av anläggningen som tillhör en annan aktör.

Här kan du läsa flera av de artiklar som vi tidigare har skrivit i ärendet om missförhållandena på Storbro Ägg:

Vårt avslöjande, Slaktföretag svär sig fri, Djurens Rätt rasar, Lastbilsägaren polisanmäler, Kommunen inleder utredning, Länsstyrelsen lämnar över ärendet till polisen och Äggföretagaren kan förlora sin verksamhet.