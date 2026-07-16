Toaletthuset utsatt för skadegörelse – två rutor krossade

Storebro byggnadsförening polisanmäler att två rutor har blivit krossade till toaletthuset som står bredvid Gillestugan i Storebroparken.

Enligt polisanmälan uppskattas skadans värde till 2 500 kronor. Skadegörelsen har inträffat någon gång mellan klockan 6 juli och 15 juli.

Patrik Arvidsson, kassör i Storebro byggnadsförening, gjorde upptäckten när han klippte gräset i Storebroparken på onsdagen.

– Vi har ett förråd- och toaletthus som står bredvid Gillestugan, det är där skadegörelsen har skett. Det ligger ingenting på marken nedanför. Däremot är det som att någon har stått och hackat i fönstret. Det kanske är sex-sju olika hack eller slag i det ena fönstret och något hack eller slag i det andra fönstret. Det är dubbelglas så innerutan tror jag har klarat sig hyfsat. Ytterrutan är en armerad ruta, men den är tradig och hänger ihop, säger Patrik Arvidsson.

Storebro hembygdsförening har tidigare blivit utsatta för skadegörelse.

– Vi har haft lite skadegörelse då och då. Förra året var det någon ruta som var krossad nere vid scenen i parken. Det är väl några ungdomar som har haft roligt kan jag tänka mig.