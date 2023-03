Södra Vi-företag flyttar – ett stenkast bort: ”Dubbelt så stora lokaler”

Mekonomen Södra Vi har flyttat till Intropris tidigare lokal och den har Nicklas Wikell varit intresserad av under lång tid.

Mekonomen i Södra Vi har hyrt lokal av Södra Vi Svets i tio år. Företaget har under de senaste åren känt att det är dags för en flytt eftersom de har fått mer och mer att göra, varit trångbodda och inte fått plats med särskilt många bilar i verkstadshallen.

Nu har ägaren Nicklas Wikell gjort slag i saken och genomfört flytten.

Det var i början av mars som flytten gick till nya lokaler i Södra Vi, bara ett stenkast från den tidigare adressen.

– När man känner att man växer ur någonting så blir det väldigt jobbigt att vara kvar. Får man möjlighet och hittar något som gör det till det bättre så blir man sugen på att hoppa på det. Vi kommer till dubbelt så stora lokaler och det känns fördelaktigt för framtiden att kunna utveckla och expandera verksamheten ännu mer, säger Nicklas Wikell.

Företagets ny lokal har använts som lager på sistone och förr hade Intropris sin verksamhet här.

– Det är en lokal som vi har varit intresserade av väldigt länge. Det är rätt optimalt att flytta 50 meter till en lokal som är dubbelt så stor och passar oss mycket bättre. Det är mer lättåtkomligt här jämfört med förra lokalen.

Personalstyrkan kan utökas

Tre personer jobbar i verksamheten och Wikell öppnar för att personalstyrkan kan utökas framöver.

– Vi har varit tre medarbetare de senaste tio till 15 åren. Det är ganska lagom just nu, men jag märker att vi får mer och mer att göra och den nya lokalen ger oss möjlighet att axla större uppgifter. De nya lokalerna ger oss möjligheter och förutsättningar för att på sikt kunna anställa en medarbetare till. Vi får också se hur branschen utvecklar sig med tanke på att den just nu är ganska osäker. Vi går in en lågkonjunktur och vi vet inte vad som händer och sker.

Företaget har lagt ett par månaders jobb på att få iordning de nya lokalerna som de har köpt. Första dagen i de nya lokalerna var måndagen den 6 mars.

– Vi har anpassat lokalerna efter våra önskemål. Vi har byggt om två kontorsrum till kundmottagning och försett den stora hallen med el, luft och vatten. Man kan säga att det har gjorts en rejäl uppfräschning. Kundresponsen har varit väldigt god och de tycker att det ser bra ut. Det känns som att vi har ett gott rykte. A och O är att ha en nöjd kund och det strävar vi efter varje dag.