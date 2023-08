ANRIKA FÖRETAGET PLANERAR ETABLERING UTANFÖR VIMMERBY

Det anrika Linköpingsföretaget Krossteknik planerar att anlägga en berg- och moräntäkt med asfaltverk och betongfabrik i Vimmerby kommun. I tillståndsansökan skriver man att man avser bryta sex miljoner ton berg under 20 år.

Krossteknik i Linköping AB är ett familjeföretag som grundades på 1960-talet. I Lökebo söder om Linköping har man sin egen bergtäkt och ett dotterbolag har verksamhet i Kisa. Nu har företaget riktat blickarna mot norra Kalmar län, och Vimmerby kommun.

Sex kilometer nordväst om Vimmerby, i direkt anslutning till riksväg 23/34 och i höjd med Norra Fågelhem, är den 26 hektar stora anläggningen som man nu söker tillstånd för tänkt att ligga. I dag består området, som ligger väster om riksvägen, nästan uteslutande och gran- och tallskog.

– I våras hade vi ett samråd med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheter samt kommunens miljö- och byggförvaltning. Vi fick en del synpunkter och genomför nu ett större samråd med alla boende inom en kilometer från det planerade området. De har fått ett utskick av oss med en uppmuntran om att yttra sig i frågan, berättar Torbjörn Andersson på konsultbolaget WSP som ansvarar för ansökan på uppdrag av Krossteknik.

Svar innan 1 september

Alla ingående i samrådet har nu fram till 1 september på sig att tycka till. När man fått in alla svar sammanställs dessa och i förekommande fall svarar man på de frågor som ställs eller om det behövs förtydliganden.

– Samrådsredogörelsen ska sedan biläggas miljökonsekvensbeskrivningen tillsammans med ansökan. Vi planerar att lämna in den till Mark- och miljödomstolen under hösten, som sedan ska pröva frågan. När det färdiga beslutet om ett eventuellt tillstånd kan komma är svårt att säga, men det är inte ovanligt att det tar upp emot ett år från att det har lämnats in. Det är ju inte heller ovanligt med överklaganden när vi talar om verksamhet likt denna, berättar Torbjörn Andersson.

När tror du att verksamheten skulle kunna starta?

– Om man i den bästa av världar har ett tillstånd inom ett år så skulle verksamheten, rent tillståndsmässigt, kanske kunna dra i gång innan årsskiftet 2024/2025. Sedan avgörs det självklart av vad bolaget har för planer.

6 miljoner ton på 20 år

Materialet från täkten kommer huvudsakligen användas för väg- och anläggningsändamål, och med Vimmerbyregionen som huvudmarknad.

I ansökan söker man om tillstånd till täkt av berg och morän med ett årligt uttag av 300 000 ton per år och ett totalt uttag av 6 miljoner ton över 20 år, tillverkning av 50 000 ton asfalt per år samt 62 500 ton betong per år vid en betongfabrik. Anläggningen ska också hantera och återvinna externa massor.

Transport av färdigprocessade bergmaterial-, asfalt- och betongprodukter från området ut till marknaden kommer ske på lastbil via en ny in- och utfartsväg från riksväg 23/34.

– Med tanke på att både bergmaterial och asfaltmassa i dag transporteras långa sträckor till centrala Vimmerby (närmaste asfaltverk finns i Gamleby) samt den ökade efterfrågan på bergmaterial bedömer bolaget att det finns ett behov av en ny bergtäkt i Vimmerby kommun, säger Torbjörn Andersson.

Nya arbetstillfällen

Bebyggelse finns i alla väderstreck runt den planerade täkten. Närmaste bebyggelse är en samling hus på östra sidan om riksväg 23/34, cirka 100 meter från den planerade gränsen för verksamhetsområdet, vilket är in- och utfarten från riksvägen. Därutöver finns det en byggnad cirka 480 meter väster om det planerade verksamhetsområdet.

– Bolaget har tittat på flera olika alternativa lokaliseringar och destillerat det till att gå vidare med Fågelhem. Det handlar om att ha så få motstående intressen som möjligt, både naturmiljöer, kulturmiljöer och närboende. De arbetsmoment som förväntas ge störst omgivningspåverkan i form av buller är borrning och förkrossning, berättar Torbjörn Andersson.

Vad tror du att en etablering kommer innebära i nya arbetstillfällen?

– Självklart kommer det att ge ett antal i själva verksamheten och täkten, men det stora lär nog synas hos alla underentreprenörer. Det ska ju bland annat borras, sprängas, byggas, transporteras med mera. Men nu är det en lång process som väntar för att komma dit.