Efter beskedet: Så reagerar Zaags på att huset ska rivas – tittat på annan lokal

Zaags ägare, Lars Gardelöf, berättar om tankarna på framtid, rivningsbeskedet och erbjudanden om att etablera sig i annan lokal. Foto: Lotta Madestam

Ett beslut om Zaags framtid känns långt borta. Försäkringsbolaget har mycket i sina händer, enligt ägaren Lars Gardelöf, som fått förfrågningar om att öppna butiken på annat håll, både i Hultsfred och utanför. – Det finns även de i större städer som varit på oss, säger han.

I går berättade fastighetsägaren Dan Edlund för vår tidning att det finns ett beslut om att riva Zaags-huset i centrum till följd av den omfattande branden den 4 augusti.

Utöver att huset rymmer lägenheter har också flera företag varit verksamma i huset, bland andra Zaags sedan 58 år tillbaka.

Beskedet om rivning kom knappast som en överraskning för ägaren Lars Gardelöf om han ska vara ärlig.

– Om jag säger som så, vi har varit medvetna om det hela tiden. Vi har ju sett skadorna och jag har även sett dem ovanifrån med drönare. Det är sådana skador att man inte kan tro att det är sant. Det ser inte så ut utifrån, säger han.

”Tagit familjen jäkligt hårt”

Det har gått drygt två veckor sedan den omfattande branden, ständigt snurrar tankarna kring framtiden.

– Det en annan tänker på nu är om vi ska komma igång med något annat. Ylva och jag är i en ålder som inte är så positiv för att starta nytt, men så har du Johan och Johannes och Jenny som hade kontor där också, säger Lars och fortsätter:

– Vi har inte kommit till något beslut. Klart att det finns i tanken att det kanske inte blir en fortsättning. Mycket är upp till försäkringsbolagen, hur mycket de ersätter. Bara att köpa in ny inredning skulle kanske kosta runt halvmiljonen och alla förstörda kläder är säkert värda kring 1,5 miljon. De har det i sin hand. Vi är tredje part och de stora förlorarna i detta. Det här har tagit familjen jäkligt hårt.

Erbjudits andra lokaler

Flera fastighetsägare har hört av sig till familjen och erbjudit dem andra lokaler, både i Hultsfred och utanför. Vilka det rör sig om vill han inte berätta.

– Det finns även de i större städer som varit på oss. Men, tillägger han, det känns ändå som att ska vi överhuvudtaget starta nytt – så ska vi göra det i Hultsfred.

Family House lämnade sina lokaler på gågatan efter konkursen, kan det vara aktuellt att flytta dit?

– Vi har varit där och tittat, två gånger till och med. Det är inte Zaags, om du förstår vad jag menar. Vi vill att lokalen ska förknippas med oss, inte Family House. ”Vårt” hus har varit speciellt och vi har varit där i 58 år.

Är skeptisk

I nuläget kunde inte Dan Edlund säga något om huruvida det finns en plan att bygga upp ett nytt hus. Lars Gardelöf är skeptisk till att det i så fall skulle rymma affärslokaler.

– Helst hade vi velat vara kvar där vi varit. Men, byggs det nytt tror jag bara det blir lägenheter, det finns ju redan så många lediga affärslokaler. Konkurrensen om hyresgästerna är stor.

Har ni fått något stöd av Hultsfreds kommun?

– Vi var på möte på kommunen igår (läs tisdag), som i praktiken inte gjorde någonting varken bättre eller sämre. Vi hade uppfattningen att kommunchefen (Lars-Erik Rönnlund) och kommunalrådet (Lars Rosander) skulle vara med, men ingen av dem var med. Det hade känts bra, det hade känts som ett stöd för att eventuellt öppna i Hultsfred. Jag vet inte om jag känner det stödet idag. Å andra sidan har vi alltid klarat oss själva, men det är klart att man behöver lite puffar. Vi får mail och folk ringer hela tiden om ”att vi måste öppna nytt” och att ”det är så bra för Hultsfred”, men i slutänden är det ändå vi och familjen det handlar om.

Skickar tillbaka varor dagligen

Zaags har leverantörer spritt över Europa, som Nederländerna, Österrike och Danmark utöver Sverige.

– Det kommer varor varje dag, som bara vänder och skickas tillbaka. Bara att nå alla firmor för att be dem att inte skicka leveranserna hit är ett jättejobb, men de har varit väldigt, väldigt hyggliga.

Hur skulle du säga att alla tankar och ovissheten påverkar er?

– Det är jättejobbigt. Butiken har varit allt för oss, vi har inte gjort något annat i hela vårt liv. Nu är det borta allting.