Avspark 2026: Han löste tränarkrisen – och återvann motivationen: "En nytändning"

Melker Frejd (t. v.) är en spelare som kan ta stora kliv i år, tror Södra Vi IF:s nya huvudtränare Niklas Gunnarsson. Foto: Arkivbild

Utan huvudtränare till mitten av mars. Då anmälde spelaren Niklas Gunnarsson sitt intresse och blev en hemvävd lösning för Södra Vi IF. – Det var länge sedan jag kände mig så här motiverad inför en seriestart, säger 30-åringen.

16 matcher och elva mål 2023. 16 matcher och fyra mål 2024.

I fjol? Då spelade Niklas Gunnarsson bara fem matcher för Södra Vi IF och frågan är hur många det hade blivit den här säsongen om han hade fortsatt som spelare.

– Motivationen att spela fotboll har fallit bort de senaste åren när det funnits mycket annat runt omkring i livet med barn och allt sådant.

"En nytändning"

Samtidigt har Södra Vi IF letat med ljus och lykta efter en lämplig huvudtränare sedan Peter Magnusson lämnade sitt uppdrag efter förra säsongen. I mitten av mars var det Niklas Gunnarsson själv som visade intresse för rollen.

– Jag ställde frågan till ”Osse” (Ossian Mathiasson) när det inte blev klart med tränare och fick positiv respons. De väntade svar från någon annan innan det blev klart, men det har varit positivt hela vägen.

Som spelare ansågs Niklas Gunnarsson länge som en stor anfallstalang och gjorde bland annat nio mål för Vimmerby IF i division tre 2018. Som tränare är han desto mer oprövad, men ser fram emot uppdraget.

– Det blir en nytändning att gå in i tränarrollen och det var länge sedan jag kände mig så här motiverad inför en seriestart. Det är självklart en utmaning att komma in så här sent och försöka sätta min prägel på hur vi ska spela men hittills har spelarna tagit emot det bra, säger han.

Offensiv fotboll

Redan i första träningsmatchen mot blivande seriekollegan Hultsfreds FK (seger 2-1) testade Niklas Gunnarsson det nya spelsystemet 4-3-3.

– Vi ska vara offensiva och intensiva, ett hårt arbetande lag. Hittills har responsen varit bra och alla har lyssnat och gjort det vi skulle. Mot HFK blev vi för låga i perioder och det vill jag inte att vi ska vara framöver. Men säsongen är lång och vi har precis börjat. Det kommer ta ett tag innan allting sätter sig.

Vilken typ av fotboll kommer vi att få se?

– Strukturerat, i alla fall i försvarsspelet. Alla ska veta vad de ska göra på planen. Jag ser för mig en offensiv fotboll och tycker att vi har egenskaperna i laget för det.

Under frimånaden radade Södra Vi IF upp hela tolv nyförvärv och har därmed en betydligt bredare trupp än förra säsongen.

– Det är bra spelare som har kommit in. Träningsvilliga. Det är en bonus att vi höjer träningsnärvaron som har varit lite fram och tillbaka tidigare år. Jag försöker ha så roliga träningar som möjligt med mycket boll för att behålla glädjen. Spelarna ska inte känna att det är tråkigt att åka ut och träna utan att det är roligt både på planen och utanför.

Två raka säsonger med bottenstrid

Du tror inte att du själv kommer bli sugen på att hoppa in och spela?

– Nja, jag har faktiskt inte varit så sugen på det under träningarna hittills. Det känns mer inspirerande att försöka lära ut. Om det kommer tillbaka lite sug senare får jag vara lite mer backup om det skulle fattas folk.

Efter att ha varit illa ute i division fem i två raka säsonger, men likväl säkrat nytt kontrakt, har Niklas Gunnarsson målsättningen klar för sig.

– Målet är att undvika kval till att börja med, sedan får vi se hur långt det räcker. Resultatmässigt ska vi slå förra säsongen (nia på 22 poäng).