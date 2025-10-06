Köpt loss mark för etablering av e-mack – så kommer den se ut

Kommunen har sålt en cirka 3 000 kvadratmeter stor tomt i kvarteret Batteriet där laddplatsen etableras. Foto: Lotta Madestam

Så här är visionen att det ska se ut när allt är klart. Skiss: E.ON Drive Infrastructure

Kommunen har sålt en nästan 3 000 kvadratmeter stor tomt på industriområdet där arbetet med att bygga en e-mack inletts. Foto: Lotta Madestam

Arbetet med att bygga en ny laddplats för både tyngre fordon och personbilar i Hultsfred har inletts. – Vi ser att det här är en viktig knytpunkt för en del industrier i området och kommunen har alltid varit i framkant, säger Marie Feuk, projektledare på laddningsoperatören Edri.

Nu börjar det synas att något är på gång att hända i utkanten av industriområdet i anslutning till Willys. Det vill säga på gamla Vartatomten.

Bakom satsningen står E.ON Drive Infrastructure (Edri) som bygger en laddplats för i huvudsak lastbilar, men också för personbilar.

– Den kommer erbjuda gott om utrymme för större fordonsekipage och vara utrustad med ultrasnabbladdare som levererar hög effekt, säger Marie Feuk.

Invigning innan jul

Ambitionen är att minimera stilleståndstiden och skapa förutsättningar för en mer effektiv och kostnadseffektiv elektrifiering av fordonsflottor.

– Laddstationen ska stå klar i slutet av november, så vi planerar att inviga den i början av december. Det är alltid mycket som ska falla på plats.

Har arbetet fortlöpt som planerat?

– Ja, absolut. Vi följer tidsplanen, precis som det är tänkt.

Köpt tomt av kommunen

Det här blir Eons andra e-mack i regionen. Innan sommaren invigdes en i Mönsterås. Nu är det Hultsfreds tur att få fyra snabbladdare med totalt åtta laddpunkter.

Det betyder samtidigt att Hultsfreds kommun sålt ytterligare en tomt i kvarteret Batteriet, där också Klar Kvadrat finns sedan tidigare på två tomter.

– Vi har köpt en tomt på nästan 3 000 kvadratmeter, säger Marie Feuk.

Varför valde ni just Hultsfred för satsningen?

– Vårt bolag bygger ut laddinfrastrukturen i hela Sverige, så vi bygger både längs de större vägarna, vid destinationer och i städer. I just Hultsfred ser vi att det här är en viktig knytpunkt för en del industrier i området och kommunen har alltid varit i framkant, så vi kände ”låt oss bygga något som lämpar sig både för den lite tyngre trafiken och personbilar”, säger Marie Feuk och fortsätter:

– Bristen på en bra laddinfrastruktur har gjort det svårt för näringslivet att ställa om till mer hållbara transporter – det vill vi ändra på.

Björn Persson är regionchef på Eon öst. Han säger så här om satsningen:

– Det här är en viktig satsning inte bara i Hultsfred, utan i hela landet. Kan vi bidra till att elektrifieringen ska kunna genomföras för transportsektorn så är det bra.