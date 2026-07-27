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Man från Vimmerby misstänks för bedrägeri – igen

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Man från Vimmerby misstänks för bedrägeri – igen

KRIM 27 juli 2026 16.25

En man bosatt i Vimmerby misstänks återigen för bedrägeri.

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I förra veckan kom en anmälan in till polisen om att en privatperson hade lurats att köpa och betala för en chromecast som aldrig levererades. Misstänkt i det fallet var en man i 50-årsåldern från Vimmerby.

Nu är Vimmerbymannen misstänkt för ännu ett fall av bedrägeri – identiskt med det i förra veckan. Återigen ska han ha annonserat om att han hade en chromecast till salu, fick 300 kronor i förskottsbetalning men skickade aldrig varan, uppger polisen.

Lurad denna gång är en jämngammal man i Värmland.

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Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

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