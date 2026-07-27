Man från Vimmerby misstänks för bedrägeri – igen

I förra veckan kom en anmälan in till polisen om att en privatperson hade lurats att köpa och betala för en chromecast som aldrig levererades. Misstänkt i det fallet var en man i 50-årsåldern från Vimmerby.

Nu är Vimmerbymannen misstänkt för ännu ett fall av bedrägeri – identiskt med det i förra veckan. Återigen ska han ha annonserat om att han hade en chromecast till salu, fick 300 kronor i förskottsbetalning men skickade aldrig varan, uppger polisen.

Lurad denna gång är en jämngammal man i Värmland.