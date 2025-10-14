JUST NU: Handelsföretag i Vimmerby i konkurs

För ett par veckor sedan berättade vår tidning att Björn Johansson lämnat Tempo-kedjan och blivit fristående under namnet "Träffen". Nu har bolaget bakom försatts i konkurs. Vår tidning har sökt både Björn Johansson och konkursförvaltaren Bill Kronqvist under morgonen.

Aktiebolaget Matpaket i Vimmerby AB har försatts i konkurs. Företaget registrerades 18 april 2019 och har haft sitt säte i Vimmerby. Konkursen har nu registrerats hos Bolagsverket och inleddes den 13 oktober, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

Företagets omsättning uppgick till 26,2 miljoner kronor under 2024, vilket var ned med 2,1 procent jämfört med året före. Resultatet blev minus 319000 kronor.

Fakta om Matpaket i Vimmerby AB

Företaget bildades 2019 och dess huvudbransch har varit livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad. Enligt den senaste årsredovisningen hade företaget sju anställda, vilket var en färre än året före.

Det togs inte ut någon utdelning från företaget under förra året.

Företaget hade den näst högsta omsättningen i branschen i Vimmerby, av totalt åtta företag senaste året.

