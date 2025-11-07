PADELHALL BLIR GYM I HULTSFRED – PAR LIGGER BAKOM SATSNINGEN

Lydia Ekvall och Mikael Hult tar över Hultsfred Padels lokal och öppnar ett gym i början av nästa år. En av padelbanorna kommer vara kvar för de som vill spela padel. Foto: Privat/MostPhotos

Ett nytt gym öppnar i Hultsfred i början av 2026. Hultsfred Padel byter regi och blir NF Training Center. Bakom satsningen står Mikael Hult och Lydiga Ekvall. – Jag och min kära partner kommer hyra lokalen och öppna upp en gymverksamhet, säger Mikael Hult.

Hultsfred Padel består av två inomhusbanor och entreprenören Simon Ovedal har varit ansvarig för verksamheten eftersom han är ägare till lokalen.

Nu kommer det ske förändringar.

Den tydliga padelsatsningen försvinner då ett nytt gym öppnar i lokalen. Simon Ovedal kommer hyra ut lokalen till Mikael Hult och Lydia Ekvall som öppnar NF Training Center i början av januari.

– De kontaktade mig och sökte lokal. Jag visade dem lokalen och de blev jätteintresserade och vi skrev kontrakt. Jag hoppas givetvis på att det ska snurra på väldigt bra för dem, säger fastighetsägaren Simon Ovedal.

"I ny regi och i större skala i Hultsfred"

Mikael Hult och Lydia Ekvall, bosatta i Figeholm, kommer hyra lokalen av Simon Ovedal och ser fram emot att öppna upp en gymverksamhet i Hultsfred. Kontraktet börjar gälla från årsskiftet och öppningsdatumet är satt till 3 januari.

– Det kommer bli superroligt, det är något som vi verkligen ser fram emot. Min partner har drivit ett gym på orten där hon kommer ifrån och nu när hon flyttade till mig har planen varit att hon ska flytta sin gymverksamhet hit. Vi har letat efter lokaler i närområdet och vi känner att det finns potential i Hultsfred. Hultsfred är en väldigt trevlig kommun och det kändes som att det passade som handen i handsken när vi fick nys om Simons lokal. Hon har flyttat hit och tar med sig företaget. Vi gör det i ny regi och i större skala i Hultsfred, säger Mikael Hult.

Mikael Hult och Lydia Ekvall kommer plocka bort en av de två padelbanorna och bygga upp gymverksamhet.

– Det kommer vara ett fullskaligt gym och man kommer fortfarande kunna hyra en padelbana ifall man vill spela.

Kontraktet undertecknades av de berörda parterna i dag (fredag).

– Det är verkligen jättenytt. Muntligt har vi haft en överenskommelse sedan några veckor tillbaka och det sattes på print i dag.

Personal behövas

Mikael och Lydiga driver en kosttillskottsbutik på nätet som kommer ta plats i gymmet.

– Vi har en webshop där vi säljer kosttillskott och träningstillbehör. I kombination med gymmet kommer det även öppnas upp den första fysiska butiken och den kommer ligga i gymmet.

Hur ser det ut personalmässigt?

– Med tiden kommer det absolut behövas personal. Vi kommer ha öppettider på gymmet som gör att vi kommer behöva gymvärdar och extrahjälp vissa tider.