Familjen Koponen tar nästa steg – köper och renoverar fastigheter

Familjen Koponen har via sitt förvaltningsbolag köpt fastigheter i Vimmerby som de har renoverat under hösten och vintern. Här är bilder som togs under arbetets gång på Spårgränd, ett projekt som färdigställdes i mitten av december. Bilden är ett montage. Foto: Privat

Far och son – Mikael och Adam Koponen – startade ett förvaltningsbolag sommaren 2024. Nu har de tagit nästa steg och köpt fastigheter där de gör iordning och renoverar lägenheter.

Vår tidning rapporterade under sommaren 2024 om att far och son – Mikael och Adam Koponen – startar företag tillsammans. Företaget går under namnet Koponen Förvaltning AB.

”Vi vill hjälpa fastighetsägare att förvalta sina fastigheter på bästa sätt. Vi har i nuläget inga egna fastigheter i bolaget, men det ligger nog framåt i tiden”, sa Adam Koponen då.

Det har nu blivit ändring på det då bolaget har köpt och införskaffat sig fastigheter som man har i sitt bestånd.

– Vi köpte i september en fastighet där vi har gjort iordning två större lägenheter. Nyligen köpte vi en till fastighet som det är tre lägenheter i. Den ena fastigheten ligger på Spårgränd och den andra på Egnahemsgatan, säger Adam Koponen.

"Funderat i många, många år"

Det krävdes en helrenovering för att färdigställa de två lägenheterna på Spårgränd.

– Där höll vi på och kämpade på varje dag i tre och en halv månad. Det är ett tidigare boningshus där vi har gjort iordning två lägenheter. Där var det extremt mycket att göra, men resultatet blev riktigt fina lägenheter, säger Adam Koponen och fortsätter:

– Fastigheten på Egnahemsgatan ska vi egentligen bara rusta upp. Vi ska fixa till så hyresgästerna har egna tvätt och tork i badrummen, se över köken, bredda parkering och fixa till balkong och altan. En del ska göras, men det är ingen helrenovering.

Koponen Förvaltning AB äger i dagsläget två fastigheter i Vimmerby.

– Att bli fastighetsägare har jag funderat på i många, många år, men vi har varken hittat tillfälle eller något som vi vill köpa. Nu hittade vi två objekt som har bra möjligheter och som ligger bra i Vimmerby. Vi satsar på att det ska vara riktigt fina bostäder vi hyr ut plus att det är elbilsladdare och generöst med parkering och trädgård.

Är ni på jakt efter fler objekt att köpa i Vimmerby?

– Fastigheten på Egnahemsgatan var mer att vi gick förbi och snackade med Fastighetsbyrån som sa att den fastigheten kanske skulle kunna passa oss, vilket den gjorde. Vi har ingen stress över att skaffa fler objekt utan vi gör det för att det är roligt. Om det kommer något så är vi öppna för det.