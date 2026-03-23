Koponens satsar vidare – gjort ytterligare förvärv

Adam Koponen, som driver Träningshuset, har även gett sig in i fastighetsbranschen. Nu har han gjort ett tredje förvärv på kort tid och ska tillskapa nya lägenheter. Foto: Arkivbild

Sommaren 2024 startade far och son Koponen ett förvaltningsbolag. På kort tid har man nu förvärvat tre fastigheter. – Det är unika, fina objekt med mycket potential, säger Adam Koponen.

För snart två år sedan startade Mikael och Adam Koponen upp företaget Koponen Förvaltning AB. Det första förvärvet gjordes i september och sedan dess har man också gjort ytterligare ett.

Det rör sig om fastigheter på Spårgränd och Egnahemsgatan där man nu tillskapat lägenheter. I dagarna blev det även klart att man köpt ett treplanshus med källare i centrala Vimmerby. Det rör sig om Drottninggatan 43.

– Där kommer det bli två till tre lägenheter. Det är liknande de fastigheter vi har förvärvat sedan tidigare. Det är unika, fina objekt med mycket potential som vi nu ska göra i ordning till riktigt fina hyresrätter, säger Adam Koponen.

Inflyttning i juni

Den fastighet man förvärvade i februari är snart färdig och tillträde för den här tredje är i slutet av april.

– Vi börjar under maj och någon gång i juni ska nog den första kunna flytta in. Vi försöker få det klart så skyndsamt det bara går.

Den senaste i raden av fastigheter man införskaffat har en lång historia. Huset är på 227 kvadratmeter med tillhörande biarea.

– Det är ett ganska stort hus och det är från 1800-talet och jag har hört att det varit parkering för hästar där någon gång i tiden. Vid något tillfälle har det varit lägenheter, men de senaste 47 åren har det varit ett enfamiljshus. Nu blir det lägenheter igen.

Hur många lägenheter blir det?

– Det vi tittar på är att få till stora, rymliga lägenheter. Det kan bli en trea och en femma eller två treor och en tvåa kanske. Vi har inte riktigt spikat det hela vägen ännu. Det beror på intresse också. Söker någon en femma vill vi kunna möta den efterfrågan.

"Gått snabbt"

På kort tid har Koponens nu gjort flera förvärv.

– Det har gått snabbt, men det vi har valt att förvärva är också exakt det vi söker. När det finns något som är i den klassen vi vill förvärva så tar vi det. Det är antingen enfamiljshus eller redan befintliga lägenheter. Kommer det ut rätt objekt kan det gå fort.

Tittar ni på något mer just nu?

– Nu tar vi det nog lite lugnt. Vi har en visning framöver, men den går vi bara på och så får vi se vart det bär.