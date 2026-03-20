VH slår tillbaka kring LIU-satsningen: "Det som publicerats stämmer inte"

Adam Koponen, ansvarig för hockeyns LIU-satsning, menar att uppgifterna från nämnden är felaktiga. Bilden är ett montage. Foto: Press/Arkiv

Tidigare i veckan meddelade barn- och utbildningsnämnden hur ansökningen till Vimmerby gymnasium såg ut. Då redovisade man att fyra elever sökt hockeyprofilen. Enligt Adam Koponen, ansvarig för LIU-verksamheten, är det helt felaktigt. – Vi ser ett stabilt intresse för vår LIU-satsning och det utvecklas enligt plan, säger han.

Inför höstterminen 2025 drog de lokala idrottsutbildningarna, det som kallas LIU, igång på Vimmerby gymnasium. Det gällde fotboll, ishockey och innebandy och skedde i samarbete med Vimmerby IF, Vimmerby Hockey och Vimmerby IBK.

Sju kom in på det första hockeyåret, men när barn- och utbildningsnämnden gick igenom de preliminära antagningssiffrorna berättade man att det bara rörde sig om fyra elever till hockeysatsningen.

– Med tanke på hur det har gått hade man hoppats på fler och förväntat sig 15 kanske. Det är ledsamt. Jag tycker det är konstigt, sa nämndens ordförande Lars Sandberg (C).

Det här fick Vimmerby Hockey att reagera starkt.

– De siffror som publicerats och det som sagts stämmer inte vad gäller intresset och vår plan för LIU. Vi ser ett stabilt intresse för vår LIU-satsning och det utvecklas enligt plan och den planen handlar om kvalitet till varje elev och spelare, säger Adam Koponen, ansvarig för hockeyns LIU-verksamhet.

Enligt Koponen har man haft runt 30 sökanden.

– Vi har ungefär lika många sökande som förra året och är nöjda med underlaget. Vi har valt att ta in fyra spelare utifrån till Vimmerby hittills. Nu pågår en omsökningsperiod och vi inväntar svar.

Tror på runt tio i slutändan

De här fyra eleverna är hockeyspelare som VH har scoutat och tackat ja till.

– Det är så det funkar. Vi räknar med att intaget kommer ligga på totalt runt tio elever. Vår plan handlar om att leverera kvalitet och det är viktigast. Vi ska ge rätt förutsättningar för att utvecklas och bygger verksamheten steg för steg. Till nästa år räknar vi med 15-20. Ser man till det här året så har vi lärt oss mycket som klubb, skola, och kommun vad gäller strukturer och hur det måste kombineras. Alla gör sitt yttersta. Söktrycket är snarlikt och vi startade upp först förra året. Intresset är egentligen det vi förväntat oss och vi har gjort en egen scouting och hittat spelare. Jag vill kalla intresset för stabilt och det är vad vi planerat efter och förväntat oss.

Har det brustit i informationen här eller vad har skett?

– Jag skulle snarare säga att det är mer av en missuppfattning än något fel. Det är fyra som har tagits in nu, men det är betydligt fler sökande och intresset är stort. Det är så det ser ut och det har nog blivit en sammanblandning där. Vi har fyra spelare som det är garanti på att vi tar in och som flyttar till Vimmerby för vårt LIU. Totalt är det 30 sökande och flera som är kvar i processen, men sedan handlar det om att få besked från skolan och så vidare. Det är ett bra och stabilt intresse och jag räknar med att det blir runt tio elever i nästa kull också. Men det här handlar om preliminära besked, meritpoäng och så vidare.

Inget J20-lag ännu

Den här säsongen hade VH inget J20-lag och det kommer man inte ha kommande säsong.

– Spelarna födda 2009 blir kullen som går upp och blir J20-spelare. Då kan även spelare födda 2008 vara sistaårsjuniorer där. Så det blir en säsong till med J18 innan det blir J20 och det är enligt planen.

Vad tror du att det betyder för er att VH klarade sig kvar i Hockeyallsvenskan?

– Det är viktigt. Ser man till spelare som kommer hit och vill göra sitt yttersta, så bör den långsiktiga målsättningen vara att ta sig till seniorhockeyn. Juniorsidan handlar om utveckling och man ska bli en färdig hockeyspelare och en produkt på marknaden. Det är viktigt för klubben och staden och vår juniorsatsning att det blir Hockeyallsvenskan.

Vi har sökt nämndens ordförande Lars Sandberg (C) för en ny kommentar.