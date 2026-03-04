Hampus blir ny ordförande: "Ärofyllt att få uppdraget"

Utöver den nyvalda ordföranden består styrelsen för Företagarna nu av Pea Thorstensson, Malin Starenflykt, Maria Carlsson, Angelica Karlsson, Örjan Lundqvist, Marcus Hamlin och Caroline Arvidsson.

Efter tre år på posten väljer Marcus Hamlin att lämna över ordförandeklubban. Hampus Weth Wolmeryd tar nu över Företagarna.

Under tisdagskvällen höll Företagarna i Vimmerby sitt årsmöte på Bakfickan i Vimmerby. Medlemmarna samlades för att summera verksamhetsåret och besluta om inriktningen framåt.

Under kvällens möte valdes styrelsen för det kommande verksamhetsåret och valberedningen hade föreslagit ett antal förändringar i styrelsens sammansättning.

Flera välkända namn finns dock kvar, men en stor förändring väntar. Den mest märkbara, som godkändes av årsmötet, är att Marcus Hamlin lämnar rollen som ordförande efter tre år på posten. I mars 2023 tog Hamlin över efter Marcus Alsér, som då hade suttit som ordförande i 14 år.

Marcus Hamlin, som driver Lansen Omsorg, blir dock kvar i styrelsen som suppleant. Ny ordförande för Företagarna lokalt blir Hampus Weth Wolmeryd, som driver Vimmerby Camping tillsammans med sin fru Elisabeth.

– Det är ärofyllt att få uppdraget att vara ordförande för en förening av Företagarnas kaliber. Styrelsesammansättningen är en huvudanledning till att jag valt att tacka ja. Det är en spännande blandning av erfarna entreprenörer med kunskap från många olika branscher, säger Hampus Weth Wolmeryd.

Tror på galasuccé

Han vill nu fortsätta att utveckla företagsklimatet i kommunen.

– Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen fortsätta stärka den miljö vi verkar i. Dialogen med kommunens olika delar fungerar väl, men vi vill fortsätta utveckla samarbetet och bidra till ett ännu bättre företagsklimat i vår vackra stad.

Föreningen fortsätter nu att arbeta med att skapa mötesplatser för näringslivet och driva frågor som stärker företagandet lokalt. Först på agendan för den nyvalda styrelsen står förstås arbetet med Vimmerbygalan.

– Arbetet med Vimmerbygalan 2026 påbörjades direkt efter att vi stängde dörrarna till förra årets gala. Att toppa något som beskrivits som tidernas bästa gala blir förstås en utmaning, men jag är övertygad om att vi kommer att lyckas, säger Hampus Weth Wolmeryd.

Utöver den nyvalda ordföranden består styrelsen för Företagarna nu av Pea Thorstensson, Malin Starenflykt, Maria Carlsson, Angelica Karlsson, Örjan Lundqvist, Marcus Hamlin och Caroline Arvidsson.