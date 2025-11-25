Lokala företaget gör jätteinvestering – ”Vuxit ur kostymen”

Vimmerby Campings Hampus Weth Wolmeryd (till vänster) och Elisabeth Weth Wolmeryd (till höger) ser fram emot den nya investeringen. I mitten syns Älö Träs Jens Fredriksson och Angelica Karlsson.

Vimmerby Camping fortsätter att investera i anläggningen. Nästa stora projekt är ett helt nytt servicehus. För byggnaden står lokala företaget Älö Trä.

Det nya servicehuset kompletterar de nuvarande och placeras nära glampingtälten på den övre campingen. Cirka 50 campingtomter och glampingtälten får nu ett helt nytt servicehus på kort avstånd.

För byggnationen står Älö Trä.

– Vi har helt enkelt vuxit ur kostymen. Det nuvarande servicehuset har tjänat oss väl, men det är dags att komplettera med något som matchar både dagens behov och morgondagens. Samarbetet med Älö Trä har varit klockrent från första mötet, säger Elisabeth Weth Wolmeryd, från Vimmerby Camping.

Servicehuset är tänkt att vara klart till nästa säsong. Syftet är såklart att öka standarden och satsningen blir bolagets största till nästa år.

– Att veta att byggnaden produceras lokalt, med virke från trakten och äkta Vimmerby-hantverkarglädje, betyder mycket för oss. En extra bonus är flexibiliteten – servicehuset kan flyttas om området förändras framöver, utan att lämna några större spår, säger Hampus Weth Wolmeryd från Vimmerby Camping.