Hon är ny chef i den nya fabriken – anställt ett 20-tal ytterligare

Fredrik Anheim är vd för Surewood Housing. Nu är man igång med komponentfabriken och har anställt en chef dit. Foto: Simon Henriksson

Drygt ett år har Surewood Housing ägt fabriken i Gullringen. Nu är man igång med arbetet i den andra delen av fabriken, på andra sidan järnvägen, och har anställt en ansvarig dit. – Vi håller på att paketera ett kunderbjudande tillsammans med henne, berättar vd:n Fredrik Anheim.

Efter flera omfattande varsel stoppades produktionen i fabriken i Gullringen helt under slutet av 2024. I mitten av februari förra året stod det klart att Surewood Housing förvärvade anläggningen för 110 miljoner kronor av Skanska.

Redan under våren påbörjade Surewood produktion igen eftersom att det i avtalet fanns villkorade ordrar med Skanska. Man inledde med 40 medarbetare, men sedan dess har utvecklingen fortsatt.

I dagsläget är man 50 industriarbetare och drygt 20 tjänstemän.

– Vi är lite drygt 70 och det är tio till som är på väg in. Så framåt sommaren kommer vi vara 85 personer, berättar Fredrik Anheim, vd för bolaget.

Det har gått ganska snabbt?

– Ja, det tycker jag. Det har gått bra att starta upp fabriken och vi har många duktiga människor där. Den delen är positiv och det finns ingen oro för att vi inte ska kunna få ut saker. Problemet är att marknaden är lite för svag fortfarande.

Ökar takten i april

Under en tid har man producerat i tiotakt, men går snart upp i 15-takt.

– I april och maj är tanken att vi ska producera 15 moduler i veckan. Därför har vi anställt ett 20-tal yrkesarbetare och tre, fyra tjänstemän också. Marknaden är fortfarande utmanande, men vi har några projekt och ordrar. Vi skulle gärna se lite högre volymer. Det vore väldigt bra, men nu gör vi ett försök.

Det är världsmarknadsläget som är det största hindret.

– Så fort vi börjar se en vändning motarbetas det av omvärlden. Vi ser ändå fundament som driver på för bostadsbyggande och regeringen genomför nya amorteringsregler 1 april. Det tror vi gynnar våra kunder och det blir lättare för dem att köpa bostäder. Lite optimistiska är vi ändå, men det är ett besvärligt världsläge. Ett bostadsköp är en stor investering och det finns en risk att man inte vågar ta den med oro för räntor och energipriser.

Anställt en chef till komponentfabriken

Sent i höstas berättade vår tidning att Surewood Housing tittade på en helt ny verksamhet i de lokaler man äger på andra sidan järnvägen i Gullringen. Det rör sig om en komponentfabrik och dit har man nu rekryterat en ansvarig.

Chef för den fabriken har blivit Liv Hagner. Hon är bosatt i Alvesta och har tidigare bland annat varit vd för Munktorps Trä AB.

– Vi har kommit igång lite försiktigt där kan man säga. Vi har anställt en chef dit och håller på att paketera ett kunderbjudande tillsammans med henne. Hon veckopendlar till Gullringen, berättar Fredrik Anheim.

Sedan tidigare har man byggt komponenter till sina egna hus där och det man tillverkar är balkonger, loftgångar, takstolar, takväggar och bjälklar av olika slag.

– Det känns jättebra. Vi märker ett stort intresse på byggkomponenter och vet att det finns. Nu handlar det mer om att hon måste få landa och att vi får till en säljverksamhet. Vi har byggt våra egna tak, loftgångar och gavelspetsar där tidigare och hade folk som jobbade där då. De ingick i "Magdas" (Magdalena Andersson, platschef) stora organisation, men har flyttats över dit och tillhör Liv nu. Så båda fabrikerna kommer utvecklas parallellt nu framåt.

Just nu är man fyra personer där, men utvecklingspotentialen för det nya benet är stor, tror Fredrik Anheim.

– Vi ser en stor efterfrågan, sedan är det alltid svårt att sia i volymen och hur fort det går. Jag vill inte spekulera i det. Vi ser att sådana som ska bygga exempelvis LSS-boenden och äldreboenden gärna vill ha färdiga väggar och tak och att man vill få det färdigt till sitt projekt. Så vi ser en stor efterfrågan på att leverera komponenter.

Hur många kan ni vara där i den bästa av världar om ett år?

– Det är svårt att säga. Tio till 15 kanske om det går riktigt bra.