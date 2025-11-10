Har anställt fler – nu tittar fabriken på nytt separat affärsområde

Fredrik Anheim är vd för Surewood Housing som nu tittar på ett nytt ben för fabriken i Gullringen. Foto: Arkivbild

Den 13 februari i år stod det klart att Surewood Housing köpte fabriken i Gullringen av Skanska. Nu tittar man på att satsa på ett nytt ben i den andra delen av fabriken, som ligger på andra sidan järnvägen. – Vi håller på att starta igång ett nytt och separat affärsområde där, säger vd:n Fredrik Anheim.

Efter att Boklok i Gullringen drabbats hårt av konjunkturen och lagt flera omfattande varsel stoppades produktionen i fabriken helt för ett drygt år sedan.

Framtiden för den stora husfabriken i Gullringen var oviss, men i mitten av februari stod det klart att Surewood Housing tog över anläggningen. Skanska sålde anläggningen för 110 miljoner kronor.

Boklok som varumärke blev kvar i Skanskas ägor och fabriken i Gullringen fick namnet Surewood Housing. Under våren påbörjade man produktion igen, eftersom det fanns villkorade ordrar i avtalet med Skanska. Genom Boklok fortsatte Skanska att beställa projekt från Surewood.

Efter att ha inlett med 40 medarbetare är man uppe i 45 kollektivanställda.

– Vi tog in fem kollektivanställda i slutet av sommaren och ett par till efter semestern. Ur många perspektiv har det gått väldigt bra, säger vd:n Fredrik Anheim.

Han beskriver dock fortsatt marknaden som trög.

– Vi skulle vilja kunna accelerera upp volymen lite. Vi var 40 från början, men märkte att vi behövde vara 45 för att klara volymen. Det är enligt planen som har legat och beror inte på en markant annan volym.

"Marknaden är svår"

Utöver de 45 kollektivanställda har man cirka 20 tjänstemän. Ungefär hälften av dem sitter i Gullringen och övriga sitter i Stockholm och Malmö.

– Vi har ett annat projekt med en annan kund, där vi startat produktionen precis. Det är ett projekt uppe i Mariefred och det ska monteras kring årsskiftet.

Hur ser det ut med projekt framåt?

– Vi tror att vi ska få fler projekt från Boklok och sedan är en det en del avrop för andra projekt ganska snart, men marknaden är trög. Vi skulle vilja få upp takten lite mer och anställa mer folk, men marknaden är svår. Projekt startas inte upp just nu.

Hur är bilden inför 2026?

– Vi jobbar med det och har produktion för stora delar av nästa år i pipen, men vi skulle som sagt vilja öka takten. Det vore bättre för lönsamheten med högre produktionstakt.

Annons:

Känner viss optimism

Fredrik Anheim känner viss optimism framåt, säger han.

– Det är svårt att säga, men det finns lite signaler på marknaden om viss optimism och vilja kring att starta projekt. Regeringen har infört ett antal lättnader med högre belåningsgrad och minskade amorteringskrav. Räntan ser stabil ut och det finns en liten, liten svag uppgång, men än så länge syns det inte konkret i orderböckerna.

När vår tidning gjorde en längre intervju med Fredrik Anheim efter övertagandet i februari berättade han att fabriken i Gullringen har väldigt hög kapacitet och att det i en drömvärld kunde vara 250 anställda här 2027.

Hur många tror du att ni kan vara vid semestern nästa år?

– Jag vill inte spekulera kring det, det är så svårt att säga. Men vi hoppas kunna öka takten och komma upp på tio till 15 moduler i veckan. Det är svårt nu att säga om det kan bli så.

Tittar på nytt ben

Utöver den stora fabriken där själva produktionen av bostäder sker finns också yta och lokaler på andra sidan järnvägen. Där uppe tittar nu Surewood Housing på en helt ny verksamhet.

– Vi håller på att rekrytera en ansvarig för att starta igång ett separat affärsområde. Det är en komponentfabrik och affärsområde blir komponenter. Det här är ännu i sin linda och vi vill ta in en person för att utveckla och se vad man kan göra av det.

Redan nu bygger man komponenter till sina egna hus där och det handlar om balkonger, loftgångar, takstolar och takväggar.

– Det finns en annan överkapacitet och vi ser att det skulle kunna gå att sälja komponenter till andra på marknaden. Nu bygger vi ut den businessen och det är det vi tittar på i dagsläget.

Det här skulle kunna ge Surewood ytterligare ett ben att stå på.

– Vi gör redan det här nu, fast i mindre skala än vi tänker oss framåt. Vi hoppas kunna komma igång under nästa år, men det är alldeles för tidigt att spekulera i volymer eller så. Det är drivet av bostadsmarknaden generellt sett och vi behöver se att det går att få igång en sådan verksamhet. Om några månader har vi nog en tydligare bild och kan prata mer om det.

HÄR kan du läsa vår längre intervju med Fredrik Anheim från slutet av februari.