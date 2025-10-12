Satsar på evenemang för tonåringar – konsert med EPA-ikonen på lovet

På höstlovet blir det disco och konsert med Lia Larsson på Pumpen i Södra Vi. Välkomna är tonåringar mellan 13 och 17 år. Foto: Pressbild

I ett försök att locka till sig en yngre publik satsar Pumpen i Södra Vi stort och bjuder på höstlovet in tonåringar till disco och konsert med EPA-ikonen Lia Larsson. Förhoppningen är att satsningen ska gå hem hos ungdomarna – då kan det bli fler liknande evenemang framöver.

När Pumpen i Södra Vi vanligtvis arrangerar konserter och evenemang är det 18-årsgräns som gäller för besökarna.. Arrangören har även provat på att anordna rena familjeevenemang, som när Theoz besökte nöjesstället för ett par år sedan. Nu provar man ett helt nytt koncept – disco och konsert för endast 13-17_åringar den 31 oktober.

– Vi vill rikta oss till de yngre. Slår det väl ut så har vi gärna fler sådana här evenemang, men då måste det komma folk så vi känner att vi har något att bygga på. Som vi förstår det så finns det i princip ingenting att gå på häromkring för den åldersgruppen, så vi hoppas det blir bra uppslutning, säger Lena Josefsson på Pumpen.

Lia Larsson är ett stort namn inom EPA-dunksgenren, har tävlat i Mello och deltog i höstens SVT-satsning Dummast i Sverige. Med låtar som 30 km/h, Banka Banka och Fara ner på byn, och en tik-tok- följarskara på närmare en halv miljon har hon gjort sig ett namn som både artist och influencer.

– Lia har varit hos oss en gång tidigare, men då hade vi 18-årsgräns. Då var det ett annat band som spelare, och Lia var med som lite gästspelare. Nu hoppas vi att ungdomarna vill komma och lyssna på henen! Vi tror det kan bli riktit bra, säger Lena Josefsson.