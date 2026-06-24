DEBATT: Fler oroar sig för sina barn och äldre i hettan – dags för Kalmar läns kommuner att agera

Nästan var fjärde svensk har oroat sig för att barn, äldre anhöriga eller andra närstående ska ta skada av hettan inomhus. Ändå har inte alla kommuner säkerställt solskydd på samtliga förskolor, skolor och äldreboenden. Det är dags att ändra på det, skriver Margareta Bergetun på branschorganisationen Svenska Solskyddsförbundet.

Varningar om farligt höga temperaturer blir allt vanligare, även här i Sverige. Nästan var fjärde svensk, 23,8 procent, har varit orolig för att en närståendes hälsa ska påverkas negativt av för höga inomhustemperaturer. Det visar en ny undersökning som Verian genomfört på uppdrag av Svenska Solskyddsförbundet. Oron kan till exempel gälla barn i varma skolor eller äldre anhöriga på boenden där det saknas solavskärmning. År 2024 var motsvarande siffra knappt 20 procent.



När en byggnad saknar solskydd stiger inomhustemperaturen snabbt när solen ligger på. Barn och äldre hör till de grupper som är mest känsliga för hetta. Små barn har svårare att själva reglera värme och söka svalka. För äldre personer med sjukdomar och nedsatt rörlighet kan höga temperaturer vara direkt farliga.



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I Kalmar län finns omkring 35 000 barn i förskola och grundskola. Här bor också cirka 3 000 äldre på särskilt boende eller korttidsboende. Deras vardag och välmående påverkas av hur väl kommuner, fastighetsägare och verksamheter lyckas skapa hälsosamma miljöer.



Mycket går åt rätt håll. En kartläggning bland Sveriges kommuner som Svenska Solskyddsförbundet nyligen genomfört visar att nära hälften av landets kommuner har en klimatanpassningsplan, jämfört med en tredjedel år 2023. Samtidigt uppger bara fyra av tio kommuner att det finns solskydd på samtliga förskolor, skolor och äldreboenden. Där finns ett jobb att göra.



Det enklaste sättet att sänka inomhustemperaturen under sommaren är att stoppa hettan redan innan den når in. Solskydd är billigare och mer effektivt än kylanläggningar. Det minskar kommunens elräkning och rustar skolor och äldreboenden för ett varmare klimat.



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De som ansvarar för andras hälsa måste ta riskerna med värmeböljor på allvar. Vi uppmanar därför kommuner i Kalmar län att ta tre konkreta steg:

Kartlägg lokaler där barn och äldre vistas. Enligt Folkhälsomyndigheten ska inomhustemperaturen inte överskrida 26 grader sommartid. Gör solavskärmning till en självklar del av arbetet med klimatanpassning, energieffektivisering och upphandling. Principen bör vara avskärmning före avkylning. Höj kunskapen om hur solskydd, vädring och drift kan bidra till ett hälsosammare inomhusklimat under varma perioder.

När klimatet förändras och värmeböljorna blir fler måste alla kommuner kunna garantera ett tryggt inomhusklimat för sina barn och äldre. Att sluta släppa in hettan är ett bra sätt att börja.



Margareta Bergetun,

vd för branschorganisationen Svenska Solskyddsförbundet