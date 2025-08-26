TIDIGARE TUNG POLITIKER SLÄPPER POLITIKEN HELT

Efter 15 år som heltidspolitiker kom Peter Högberg med beskedet att politiken skulle ta en mindre plats i hans liv strax före julen 2021. Nu, knappt fyra år senare, meddelar han att det inte blir något efter valet 2026.

Under stora delar av 2000-talet har Peter Högberg varit ett av Socialdemokraternas allra tyngsta namn i Vimmerby kommun. Han har också haft flera andra tunga uppdrag inom Region Kalmar län.

Mandatperioden efter valet 2018 satt Högberg bland annat i kommunstyrelsen, regionstyrelsen och patientnämnden. I Vimmerby satt han även i kommunfullmäktige samt var vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet och satt i det kommunala bostadsbolaget Vimarhems styrelse.

I december 2021, bara dagar före jul, meddelade Peter Högberg att hans 15 år långa tid som heltidspolitiker var över. Han hade då fått ett nytt jobb som regional strateg inom Folkets Hus och Parker.

– Jag har börjat känna mig trött på politiken efter så många år. Jag har varit aktiv i politiken på kommunal, regional och nationell nivå i många år. Det är verkligen utvecklande och härligt de allra flesta dagar och alla borde vara aktiva i politiken någon del av livet. Det är en samhällsinsats som behöver göras. Jag har hållit på i 30 år och en gång i tiden rabblade ni upp alla mina uppdrag och jag har haft många. Det tär på en, sa Högberg då.

"Partipolitiken har blivit hård"

Den här mandatperioden har han fört en mer anonym tillvaro, men har ändå funnits med i kommunfullmäktige och har inbland inte kunnat hålla sig från att kliva upp i talarstolen.

Efter kommande val blir det dock ingen mer Peter Högberg i Plenisalen.

"Jag har i går meddelat partiet att jag inte kommer kandidera på några listor i valet 2026. Jag har bestämt mig för att mitt politiska- och samhällsengagemang får ske på andra plattformer under den kommande perioden. Känner att mitt arbete i Folkets Hus och Parker och Ideell Kulturallians Småland ger mig en plattform för att arbeta med demokrati, kultur, jämlikhet, jämställdhet och en rättvisare värld", skriver han i ett inlägg på sociala medier.

Högberg gillar inte den partipolitiska utvecklingen.

"Tycker att partipolitiken blivit hård och det är ett generellt muskelmätande i mest fängelseplatser, längre straff, starkare försvar och detta ställs mot ett försvagat civilsamhälle, nedmontering av kulturen, bristande klimatpolitik och en försämrad välfärd. Mycket av folkrörelsearbete har förbytts i kampanjarbete med sikte att nita motståndare än att samtala om vilket samhälle vi vill skapa. Så jag kommer fortsätta mitt arbete i fantastiska folkrörelser och hoppas med det kunna påverka utvecklingen så vi rustar för fred, stärker civilsamhället, kulturen och ger människor hopp om framtiden och klimatet", skriver han.

HÄR kan du läsa en längre intervju med Peter Högberg från 2021.