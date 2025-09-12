12 september 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

  • Nu ska stadsvapnet upp på stadshuset igen

    Så här såg stadsvapnet ut innan ombyggnaden av stadshuset skedde. Foto: Arkivbild

  • Nu ska stadsvapnet upp på stadshuset igen

    Såhär ser det ut vid stadshuset just nu.

Nu ska stadsvapnet upp på stadshuset igen

POLITIK 12 september 2025 17.15

Efter att entrén till stadshuset gjordes om försvann också det klassiska vapnet. Den har legat i magasinet en tid – men ska nu upp igen. 

Annons:

För några år sedan påbörjades en ombyggnad av entrén till stadshuset i Vimmerby. Kontaktcenter skulle då öppna sin nya verksamhet och invigningen skedde i april 2022. 

Sedan dess har stadsvapnet inte varit representerat på stadshuset.

– Den satt ju intill en glasruta till ett rum där, men togs ned i samband med det här, säger Eva Kindstrand Ströberg (S). 

Nu ska den sättas upp igen. Placeringen av stadsvapnet blir på den vänstra flygeln om man står framifrån och tittar. 

– Det är en mosaiktavla och den ska upp igen. Den har varit i magasinet, men har polerats och ska sättas upp på nytt. Den här gången ska den också vara belyst.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt