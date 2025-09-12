Nu ska stadsvapnet upp på stadshuset igen

För några år sedan påbörjades en ombyggnad av entrén till stadshuset i Vimmerby. Kontaktcenter skulle då öppna sin nya verksamhet och invigningen skedde i april 2022.
Sedan dess har stadsvapnet inte varit representerat på stadshuset.
– Den satt ju intill en glasruta till ett rum där, men togs ned i samband med det här, säger Eva Kindstrand Ströberg (S).
Nu ska den sättas upp igen. Placeringen av stadsvapnet blir på den vänstra flygeln om man står framifrån och tittar.
– Det är en mosaiktavla och den ska upp igen. Den har varit i magasinet, men har polerats och ska sättas upp på nytt. Den här gången ska den också vara belyst.