Bästa placeringen i rankingen sedan 2014: "På rätt väg"

Dagen för rankingsläppet gällande företagsklimatet är här. För Vimmerby kommun blev det den bästa placeringen sedan 2015.

Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner brukar få stor uppmärksamhet. Rankingen har existerat sedan 2001 och baseras på de enkätsvar som blev offentliga redan i våras.

Vimmerby är en av de kommuner som tar placeringar på årets ranking. Totalt rör det sig om 31 placeringar och kommunen rankas nu plats 179 i landet. Det är den sjunde bästa placeringen av länets tolv kommuner. Sedan 2023 har kommunen tagit 57 placeringar.

Vimmerby kommuns bästa placering någonsin är från 2004. Det året rankades kommunen på 28:e plats. 2015 låg kommunen på plats 129 och årets rankingresultat är det bästa sedan dess.

Den absolut värsta placeringen är från 2016, då kommunen hamnade på plats 257.

– Det här är ett långsiktigt arbete som sker i samarbete med företagarna och det lokala näringslivet. Tillsammans identifierar vi förbättringsområden och gör åtgärdsplaner för respektive område. Jag tycker givetvis att det är bra med en förbättring, men är inte nöjd. Vi kan så mycket bättre, säger utvecklingschefen Egon Karlsson i ett pressmeddelande.

"På rätt väg"

Kommunens bästa placering i rankingen är angående parametern "konkurrens från kommunens verksamheter". Där hamnar man på plats 97. Sämst placering får man gällande "information till företagen" och där rör det sig om plats 216.

Från majoritetens sida är det Peter Karlsson (C) som uttalar sig. Han är vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Det här visar att Vimmerby är på rätt väg. I politiken står näringslivsklimatet högt på dagordningen, men det här arbetet klarar vi inte själva utan det är genom samverkan och dialog vi når framgång.