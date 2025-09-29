Nytt toppnamn för M – hon tar petningen som tändvätska

Regionvalsedel Söder:
1. Carl Dahlin, Mörbylånga
2. Emma Lilliehorn, Kalmar
3. Mats Sköld, Borgholm
4. Daniel Lindvall, Nybro
5. Sven Sparavec, Kalmar
6. Lena Mattsson, Kalmar
7. Roland Carlsson, Borgholm
8. Pär-Gustav Johansson, Kalmar
9. Charlotte Carlgren, Kalmar
10. Ellinor Troli, Kalmar
11. Sanna Khadem, Kalmar
12. Daniel Lindqvist Krejic, Kalmar
13. Kajsa Hedin, Kalmar
14. Monica Ljungdahl, Nybro
15. Eila Medin, Emmaboda
16. Nils Ahlberg, Kalmar
17. Måns Linge, Kalmar
18. Ole Torffvit, Kalmar
19. Görel Marne, Kalmar
20. Laila Gustafsson, Emmaboda
21. Barbro Andersson, Kalmar
22. Lotta Lejon Stenberg, Emmaboda
23. Lenamarie Wikström, Borgholm
24. Magnus Jernetz Gustavsson, Kalmar
25. Carl Malgerud, Borgholm
Regionvalsedel Norr:
1. Malin Sjölander, Västervik
2. Emil Jörgensen, Oskarshamn
3. Robin Hanzl, Oskarshamn
4. Åsa Ottosson, Mönsterås
5. Magnus Hultman, Hultsfred
6. Niklas Gustafsson, Vimmerby
7. Johan Svensson, Hultsfred
8. Maria Nordensten, Västervik
9. Lennart Hellström, Oskarshamn
10. Matilda Bladås, Högsby
11. Marcus Lindqvist, Oskarshamn
12. Diana Axelsson, Mönsterås
13. Claes Thunberg, Oskarshamn
14. Björn Kuhlmann, Mönsterås