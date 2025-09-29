29 september 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Nytt toppnamn för M – hon tar petningen som tändvätska

Carl Dahlin och Malin Sjölander är toppkandidater för respektive valsedel till regionvalet. Ovanför ser ni Emma Lilliehorn och Emil Jörgensen. Foto: Pressbild

Nytt toppnamn för M – hon tar petningen som tändvätska

POLITIK 29 september 2025 17.01

Under måndagen presenterade Moderaterna i Kalmar län sina föreslagna valsedlar till nästa års regionval. Det blir ett nytt toppnamn, men vem kommer vara kandidat till att bli regionstyrelsens ordförande?

Annons:

Tidigare har Malin Sjölander från Västervik toppat listan och varit partiets kandidat till att bli regionstyrelsens ordförande. Nomineringskommittén har nu valt att lyfta fram ölänningen Carl Dahlin till som Moderaternas tilltänkta toppnamn i regionpolitiken. 

–  Det är två bra och välavvägda listor vi presenterar idag, berättar Lucas Lodge, som varit sammankallande i nomineringskommittén till den norra regionvalsedeln.

Carl Dahl är redan i dag regionråd.

– Det är hedrande att bli föreslagen som regionstyrelsens ordförande. En kvittens på att hårt arbete lönar sig. Jag känner ett starkt stöd bland våra medlemmar och väljare. Nu måste vi vinna val, det var alldeles för länge sedan. Allt fokus är nu på att efter valdagen sitta i majoritet, berättar Carl Dahlin.

Emma Lilliehorn från Kalmar är nummer två på den södra valsedeln.

– Mina hjärtefrågor är barn och ungas psykiska hälsa. Barn- och ungdomspsykiatrin måste fungera. Barn och deras familjer ska få rätt hjälp i tid – och utifrån sina behov, berättar Emma Lillihorn, som arbetar som socionom.

Tar petningen som tändvätska

Malin Sjölander från Västervik står etta på den norra lista. Hon föreslås att få ta ett steg tillbaka för att släppa fram Carl Dahlin och är därför inte partiets kandat till posten som regionstyrelsens ordförande. En petning hon verkar ta som tändvätska.

– Jag är så tacksam för att få vara fortsatt etta på vår norra lista, sen hoppas jag naturligtvis på att nomineringsstämman i höst kan besluta att jag fortsatt är länets kandidat som regionstyrelsens ordförande. Med min förmåga att samla vårt parti och andra partier, länets otroliga valresultat 2022 och mitt djupa kunnande i såväl sjukvårds- som näringslivspolitik vore det ett klokt beslut, säger Malin Sjölander.

Förslagen ska nu upp på Moderaternas nomineringsstämma i slutet av november.

Fakta

Regionvalsedel Söder:
1. Carl Dahlin, Mörbylånga
2. Emma Lilliehorn, Kalmar
3. Mats Sköld, Borgholm
4. Daniel Lindvall, Nybro
5. Sven Sparavec, Kalmar
6. Lena Mattsson, Kalmar
7. Roland Carlsson, Borgholm
8. Pär-Gustav Johansson, Kalmar
9. Charlotte Carlgren, Kalmar
10. Ellinor Troli, Kalmar
11. Sanna Khadem, Kalmar
12. Daniel Lindqvist Krejic, Kalmar
13. Kajsa Hedin, Kalmar
14. Monica Ljungdahl, Nybro
15. Eila Medin, Emmaboda
16. Nils Ahlberg, Kalmar
17. Måns Linge, Kalmar
18. Ole Torffvit, Kalmar
19. Görel Marne, Kalmar
20. Laila Gustafsson, Emmaboda
21. Barbro Andersson, Kalmar
22. Lotta Lejon Stenberg, Emmaboda
23. Lenamarie Wikström, Borgholm
24. Magnus Jernetz Gustavsson, Kalmar
25. Carl Malgerud, Borgholm

 

Regionvalsedel Norr:
1. Malin Sjölander, Västervik
2. Emil Jörgensen, Oskarshamn
3. Robin Hanzl, Oskarshamn
4. Åsa Ottosson, Mönsterås
5. Magnus Hultman, Hultsfred
6. Niklas Gustafsson, Vimmerby
7. Johan Svensson, Hultsfred
8. Maria Nordensten, Västervik
9. Lennart Hellström, Oskarshamn
10. Matilda Bladås, Högsby
11. Marcus Lindqvist, Oskarshamn
12. Diana Axelsson, Mönsterås
13. Claes Thunberg, Oskarshamn
14. Björn Kuhlmann, Mönsterås

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Annons:

Relaterade inlägg

M sätter personalsituationen främst – "Brist på sjuksköterskor som vill jobba i regionen"
DEBATT: Politiker ska testa leva med funktionsvariation
Moderaterna vill bredda kulturens tillgänglighet: "Viktig del i samhället"
Partiet tog tempen på nära vård: "Ta inte till nära vård för att stänga vårdplatser"
Sjölander: "Var exakt den dementi som gällde där och då"

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt