M-toppen helt frånvarande – men har 70 000 i månaden

M-toppen Carl Dahlin ska ha struntat helt i sitt uppdrag som regionråd sedan den interna maktkampen i partiet utspelade sig. Foto: Arkivbild

I november var det stökigt i Moderaterna när regionvalsedeln skulle sättas. Sedan dess har Carl Dahlin inte närvarat inom regionpolitiken. Trots det har han 70 000 kronor i månadslön som regionråd, skriver Barometern.

Det blev en intern maktkamp inom Moderaterna när listan till regionvalet 2026 skulle sättas i slutet av november. Det var en kamp som Carl Dahlin förlorade mot partikamraterna Malin Sjölander och Pär-Gustav Johansson.

Han var föreslagen som Moderaternas kandidat till regionstyrelseordförande, men stämman valde att gå på Malin Sjölander och Pär-Gustav Johansson.

Carl Dahlin lämnade sedan salen, enligt Barometern, och hamnade till sist först på åttonde plats. Barometern skriver nu att Carl Dahlin sedan dess helt struntat i regionpolitiken.

Han har inte deltagit på sammanträden och inte heller i partigruppens möten. Men arvodet på drygt 70 000 kronor i månaden som regionråd har han kvar.

– Carl Dahlins agerande nu är, förlåt uttrycket, ett jävla ofog, säger statsvetaren Erik Wångmar.

"Djupt förtroendeskadligt"

Så sent som i måndags kväll valdes Carl Dahlin till bildningsnämndens ordförande i Mörbylånga kommun och likaså ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Två uppdrag som ger honom 166 000 kronor om året.

Erik Wångmar menar att Moderaterna i Mörbylånga agerar omdömdeslöst.

– Att som regionråd uppbära fullt arvode utan att delta i arbetet är såklart djupt förtroendeskadligt. Förtroendeuppdrag kräver närvaro. Det är en fråga om respekt för väljarna och skattebetalarna. Samtidigt är det viktigt att säga att Kristdemokraterna och Moderaterna har ett stabilt och väl fungerande samarbete i Region Kalmar län. Och den här situationen är i grunden en fråga för Moderaterna att hantera, men vårt gemensamma ansvar är att säkerställa att regionen leds på ett seriöst och förtroendefullt sätt, säger regionrådet Jimmy Loord (KD) till Barometern om situationen.

Carl Dahlin vill själv inte bli intervjuad, men skriver i ett sms till P4 Kalmar att han missat möten på grund av vab och sjukhusbesök.